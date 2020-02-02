Farmacias de Turno

Farmacias de turno: lunes 3 de febrero de 2020



ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973

BARILOCHE
Gilmore - Mitre 802 - Tel: 4422653
Gallardo - Villegas 467 - Tel: 4429853
Botánica (1) - Moreno 59 - Tel: 4401010

CATRIEL
Gonzalez - Av. San Martín y Mendoza - Tel: 4911184

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704

CINCO SALTOS
Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205

CIPOLLETTI
Suyai - Villegas 517 - Tel: 4776659
Seratti - Italia y 9 de julio - Tel: 4783564
Gazzola - Av. Alem 565 - Tel: 4783017
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Silvia - Elordi y Saenz Peña - Tel: 4961944

FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
La Plata - La Plata 702 - Tel: 4432268
Costanzo - Roca 1152 - Tel: 4422479
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
Cintra - Fava 391 - Tel: 4472096
Global - Alderete 57 - Tel: 4489690

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586

RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512

S. M. DE LOS ANDES
Norte - Curruhuinca 728 - Tel: 410371

VIEDMA
Caseros - Caseros 1304 - Tel: 432458
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Raíces - Luis Beltrán 599 - Tel: 4461143
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Brown - Brown y Malvinas Arg.

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: lunes 3 de febrero de 2020