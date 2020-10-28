Farmacias de turno: miércoles 28 de octubre de 2020
ALLEN
Patagonia - Avenida Roca 124 - Tel: 4452539
BARILOCHE
Avenida - A. Gallardo 395 - Tel: 4520717
Dr. Pasteur - Elordi 1164 - Tel: 4429676
9 de Julio 2 (1) - Gallardo 1031 - Tel: 4427116
CATRIEL
Andina - Av. Mosconi y Argentina - Tel: 4912875
CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327
CINCO SALTOS
Cinco Saltos - Rivadavia 502 - Tel: 4981338
CIPOLLETTI
Maturi - San Martín 459 - Tel: 4781243
Menguelle - Menguelle 1361 - Tel: 4783566
Naciones Unidas - Nac. Unidas 1021 - Tel: 4774678
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Silvia - Elordi y Saenz Peña - Tel: 4961944
FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - Tel: 299-4996699
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
San Juan - San Juan 1830 - Tel: 4431496
San Martín 5 - Jujuy 1832
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620
NEUQUÉN
Sol - Fray Luis Beltrán 921 - Tel: 4428292
Global - Diagonal España 91 - Tel: 4472682
PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105
PLOTTIER
Magistral - Lainez 297 - Tel: 156313624
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366
RÍO COLORADO
Sur - Irigoyen 535 - Tel: 432400
S. M. DE LOS ANDES
Del Río - San Martín 405 – local 5 - Tel: 428842
Del Arenal - Los Ñires 87 - Tel: 421948
VIEDMA
Ochoa - 25 de mayo 1038 - Tel: 427800
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 – local 3 - Tel: 4494404
VILLA REGINA
Del Sur - Tucumán 351 - Tel: 4464779
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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