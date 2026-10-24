Liga Confluencia: Argentinos del Norte emitió un comunicado sobre la suspensión del clásico roquense

Argentinos del Norte emitió un comunicado sobre la suspensión del clásico ante Deportivo Roca, por la fecha 10 del torneo Clausura de la Liga Deportiva Confluencia. El club calificó el episodio como un hecho aislado y se solidarizó con la terna arbitral.

El encuentro se disputó en el estadio Zit Formiga y quedó suspendido a los siete minutos del segundo tiempo, cuando un elemento arrojado desde el sector de la hinchada local impactó sobre uno de los asistentes arbitrales. El árbitro principal, Lautaro Sandoval, aplicó el protocolo correspondiente y decidió dar por terminado el partido.

En el comunicado, el Carcelero manifestó su «más enérgico repudio» a la conducta de un hincha y describió lo sucedido como «un hecho aislado». Según el texto, el elemento arrojado desde la parcialidad local impactó sobre uno de los integrantes de la cuaterna arbitral.

«El fútbol debe ser un espacio de encuentro, respeto y convivencia, más allá de cualquier rivalidad», expresó Argentinos del Norte. Además, manifestó su solidaridad con los árbitros y reafirmó su compromiso de promover el respeto y el juego limpio.

Cómo fue la suspensión del clásico entre Argentinos del Norte y Deportivo Roca

El clásico roquense comenzó con ventaja para Deportivo Roca, que abrió el marcador a los cinco minutos del primer tiempo con un gol de Benjamín Morales. Más tarde, el Naranja sufrió la expulsión de Alexis Gómez y quedó con diez jugadores.

Argentinos aprovechó la superioridad numérica y llegó al empate a los 44 minutos, por intermedio de Uriel Álvarez. El marcador estaba 1-1 cuando, a los siete minutos del complemento, se produjo el incidente que derivó en la suspensión.

De acuerdo con fuentes presentes en el estadio, un rollo de papel impactó en el cuerpo del asistente. La decisión arbitral se mantuvo a pesar del ingreso de personal policial, que intentó garantizar las condiciones para continuar el encuentro.

Ahora, ambos equipos deberán esperar la resolución del Tribunal de Disciplina de la Liga Confluencia, que definirá cómo sigue la situación.

El domingo se completa la fecha y se juega la permanencia

La jornada se completará el domingo en el horario oficial de las 15. En Roca, Cimac (7) se enfrentará a Catriel (10), mientras que San Martín (6) deberá viajar a La Pampa para el choque con Petroleros Pampeanos (14).

El atractivo de la jornada estará en Huergo (8) con el duelo entre el Albiverde con Fernández Oro (6) porque ambos equipos se encuentran en el fondo de la tabla general y necesitan sumar de a tres para tomar aire y evitar el descenso de categoría.