Farmacias de turno: sábado 10 de octubre de 2020
ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134
BARILOCHE
Onelli - Onelli 631 - Tel: 4435156
Farmacenter - Av. San Martín 162 - Tel: 4436501
Cumbre I (1) - Pje. Gutiérrez y diag. Gutiérrez - Tel: 4434621
CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708
CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain - Guerrico 491 - Tel: 443619
CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126
CIPOLLETTI
San Pablo - Irigoyen 1064 - Tel: 4784447
Del Sol - Mengelle 180 - Tel: 4786006
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Norte IV - Mendoza 388 - 4863085
FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - Tel: 299-4996990
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
Farmacentro - Tucumán 1035 - Tel: 4437993
San Martín 3 - Tucumán 400 - Tel: 4422387
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 - local 3 - Tel: 491706
NEUQUÉN
San Jorge - Lainez 774 - Tel: 4434707
Alderete - Illia 598 esq. San Juan - Tel: 4435682
PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105
PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586
RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037
S. M. DE LOS ANDES
Galénica - Villegas 890 - Tel: 429396
VIEDMA
Ayestaran - Zatti y Alberdi - Tel: 423866
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Av Arrayanes 6510 - 0294-4475277
VILLA REGINA
Comahue - Mitre 648 - Tel: 4460323
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
El Maitén - Ejército Argentino 229 - Tel: 421761
(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h
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