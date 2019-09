Femicidio de Cielo López: qué dijo la autopsia y la pista que fue descartada

El último rastro preciso de Laura Brisa “Cielo” López (18) quedó registrado alrededor de las 23 horas del jueves 12 de septiembre, cuando se fue, 20 minutos antes del horario correspondiente, del CPEM 8 de Plottier. Se retiró y sobre los motivos hay más conjeturas que certezas.

Lo mismo sucede con su celular, que fue utilizado a la 1 de la mañana del viernes (o a las 4, según la fuente) para enviar un mensaje, o para hablar con alguien. Pero no se sabe si todavía estaba en su poder. El viernes a la mañana ya no contestó los mensajes familiares, y en este momento no se sabe dónde está.

Cielo tuvo una discusión por chat con un joven al que conocía en los momentos previos a su desaparición.

Los investigadores lo ubicaron rápidamente, el muchacho entregó su teléfono, ofreció una coartada. Por ahora es una pista que no conduce a ningún lado.

Causa indeterminada

La investigación atraviesa una etapa de penumbras. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte que recién se sabrá, dicen fuentes de la fiscalía, cuando estén los resultados de complejos estudios complementarios, en especial los anatomopatológicos.

Los cortes al cadáver fueron practicados por alguien con mediana capacidad. Impresiona el método, sin antecedentes en Neuquén, más que la precisión.

El cráneo presenta dos traumatismos, uno frontal y otro trasero “como si fuera un golpe y contragolpe”.

Momentos previos

Los investigadores encabezados por el fiscal jefe Agustín García procuran reconstruir cómo fue el día previo a la desaparición.

La noche del miércoles 11 y la mayor parte del jueves 12, Cielo estuvo en la casa de su hermana Melisa, en el barrio Primero de Enero de Plottier.

A las 17 del jueves su cuñado y su sobrino la llevaron hasta la casa de su padre en el barrio Los Aromos, cruzando toda la ciudad de norte a sur.

Alas 19:15 la joven ingresó a cursar el secundario en el CPEM N° 8, como si fuera un día más.

¿Por qué se fue antes?

A partir de allí comienza a nublarse la historia, porque la fiscalía entrevistó a una docena de testigos y, entre ellos, algunos pudieron confirmar que la chica entró a clases, pero no se sabe por qué motivo se retiró 20 minutos antes del horario.

A las 10 de la mañana del viernes notaron que el celular de Cielo estaba apagado; se suponía que debía ir a la casa de su padre donde convivía además con otra hermana y su sobrino, pero nunca la vieron llegar.

La familia hizo la denuncia el sábado al mediodía. Consultado por esa demora, el fiscal Gerez indicó que no se sabe por qué tardaron.

El hallazgo

Lo siguiente que se sabe es lo que se hizo público el domingo al mediodía: dos pescadores encontraron sus restos desmembrados a orillas del río Limay, en el paraje China Muerta.

Entre ese lugar y el CPEM, y según la ruta que se tome, hay entre 10 y 15 kilómetros de distancia. Según rastros recolectados, el cuerpo llevaba sin vida entre 24 y 48 horas.