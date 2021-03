Femicidio de Guadalupe: radicales indignadas por renuncia del juez que intervino

La aceptación de la renuncia al ex juez de Villa La Angostura, Jorge Alberto Videla "nos causó indignación, hubiéramos preferido un Juri y que fuera juzgado" sostuvo la Norma Roque, integrante de la red nacional de mujeres radicales.

Roque integra la red partidaria y es fundadora en Neuquén de un grupo de radicales, abogadas y de otros oficios y profesiones, dedicadas a las causas de feminismo, femicidios y la participación igualitaria de género en los cargos políticos.

Antes de que el Consejo de la Magistratura le aceptara la renuncia al juez multifueros, la red Neuquén de mujeres radicales se expidió en una nota en la que requería a los integrantes del Consejo "no aceptar la renuncia" y "penalizar" las eventuales responsabilidades del juez y operarios judiciales que no actuaron antes de que ocurriera el femicidio de Guadalupe Curual, en Villa La Angostura.

En un comunicado de prensa expresaron que "para que podamos confiar en la justicia, necesitamos que se ponga fin a la protección corporativa que existe hacia el interior del sistema judicial" indicaron en el planteo, que fue desoído.

Roque criticó que "se hizo una salida rápida" y Videla evitó el Juri con la renuncia sin que se pudiera analizar su desempeño en el cargo.

"No coincidimos con las explicaciones que brindó en los medios televisivos y en otras entrevistas (el integrante del Consejo de la Magistratura) Marcelo Inaudi, de evitar que un juzgado quedara vacante, estimo que Villa La Angostura estará por los menos 2 meses sin juez", dijo.

Describió el proceso de convocatoria, la evaluación de la magistratura y la elevación del pliego a la Legislatura para la aprobación del próximo titular. "Es mucho tiempo, la constitución prevé que cuando un juzgado queda vacante, está la subrogancia; se podría haber nombrado un subrogante hasta que se sustancie el Juri", insistió.

Red de mujeres radicales de Neuquén dijo en su posicionamiento que el femicidio de Guadalupe Curual fue consecuencia "no sólo dela acción directa del femicida Bautista Quintriqueo; es también el resultado de una larga cadena de disfunciones, omisiones y mal desempeño de funcionarios judiciales que no cumplieron con su responsabilidad". Y por ello consideraron que la renuncia del juez Videla "no es suficiente, nos queda que algún fiscal de oficio, inicie una causa penal", planteó.

La organización feminista partidaria se preguntó "cómo puede ser que tanto el Tribunal Superior de Justicia, como el colegio de la Magistratura, no estuvieran al tanto de la acumulación del fallo y cuestiones que había en ese juzgado, y no actuó antes".