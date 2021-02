Femicidio en Rojas: una joven fue asesinada por su exnovio policía

Una joven de 18 años fue asesinada en la ciudad bonaerense de Rojas por su exnovio, un policía bonaerense que quedó detenido. El hecho generó una protesta de familiares y amigos frente a la comisaría local que fue reprimida con balas de goma. Úrsula Bahillo (18) fue encontrada muerta con golpes y puñaladas anoche, cerca de las 20.30, entre pastizales de un campo, a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros a las afuera de Rojas, sentido a la vecina ciudad de Salto.

Días atrás, se conocieron datos de las comunicaciones por violencia de género a la línea 144. Según cifras oficiales, en 2020 aumentaron un 21,4% promedio respecto a 2019, con 108.403 llamados recibidos. El 90 % de ellos vinculados a casos de violencia doméstica, informó el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad.

Por el femicidio está detenido su expareja, Matías Ezequiel Martínez (25), un oficial de policía bonaerense que estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre del 2020 y que se autolesionó luego del hecho.

Lo que los investigadores tratan de establecer ahora es si Martínez (25) citó allí a Úrsula o bien pactaron un encuentro. La víctima había radicado varias denuncias en su contra por violencia de género.

El femicidio se descubrió tras el llamado al 911 de un tío del propio imputado en el que refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que "se había mandado una cagada".

Al llegar al lugar, la policía se encontró con el cuerpo de la víctima y al agresor malherido dentro de su auto, un Peugeot 307. El sospechoso intentó escapar a pie por los pastizales y el campo, pero de inmediato fue reducido y apresado.

El policía, que se desempeña en un Destacamento de San Nicolás pero estaba con licencia psiquiátrica hace unos cinco meses, fue detenido y quedó a disposición de la justicia acusado de "homicidio calificado por violencia de género" (femicidio), delito que prevé prisión perpetua.

En redes sociales, algunas amigas de la víctima publicaron capturas de pantalla con mensajes de la propia Úrsula en los que, entre otras cosas, contaba: "Me re cagó a palos mal", " siete meses me pegó", "me callé siempre" y "hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié".

Anoche, al conocerse el crimen, amigos de la víctima y cientos de vecinos salieron a las calles para pedir justicia, lo que terminó con una serie de incidentes, destrozos, balas de goma y heridos frente a la comisaría de Rojas.

En el marco de la protesta, una camioneta policial Toyota Hilux que estaba estacionada frente a un colegio, fue incendiada y empujada contra el edificio policial.

También hubo marchas y protestas frente a los domicilios de dos fiscales y de un juez de paz.

Según un informe policial, unas nueve personas, entre ellos cuatro menores de edad, fueron demoradas por los disturbios y resistencia a la autoridad, los que serán notificados de la formación de la causa y recuperarán la libertad en las próximas horas.

Los vecinos de Rojas convocaron a una nueva marcha para esta tarde en reclamo de justicia.