Fernández obtuvo fuerte respaldo de Portugal para la negociación con el FMI

El presidente Alberto Fernández obtuvo ayer del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, un fuerte apoyo par a la negociación de la deuda con el FMI tras el encuentro que mantuvieron en Lisboa. "Le he transmitido todo el apoyo de Portugal en este tema e intentaremos sensibilizar al FMI para que al menos durante esta crisis se puedan suspender los sobrecargos", dijo.

“Yo me he enfrentado con el mismo problema que tiene la Argentina. Teníamos préstamo que era superior a la cuota de Portugal en el Fondo. Pagábamos un sobrecargo muy significativo y felizmente hemos logrado convencer al FMI de liberarnos de ese sobrecargo. Hoy estamos en una situación muy particular y creemos que es un momento para suspender ese sobrecargo para poder ayudar a los países que están combatiendo el COVID-19″, añadió Costa.

En tanto, el presidente Alberto Fernández explicó la posición de su gobierno: “Queremos alcanzar un acuerdo con el Fondo, pero pedimos que no nos condicione el futuro, que no condicione el desarrollo de un país que necesita terminar con la desigualdad”. En Portugal, Fernández cierra la primera etapa de su gira europea. Inmediatamente viaja a España, donde se reunirá con el rey Felipe VI.

Esta mañana Fernpandez se reunió con el ministro de la República Portuguesa, António Costa, en el Palacio Sao Bento de Lisboa, con el que cerrará la primera posta de su gira europea.

Costa, al recibir a Fernández le dijo "Amigo, qué placer verte otra vez, ahora cómo Presidente!", y de esta manera le dio la bienvenida al mandatario mientras que luego de firmar una declaración conjunta ambos compartirán almuerzo con sus respectivas comitivas.

También hablaron de vacunas. Costa expresó su malestar por la reciente declaración pública de la alemana Angela Merkel en contra de la liberación de patentes. Fernández contó su malestar por las demoras de AstraZeneca en cumplir los compromisos firmados con la Argentina. Dijo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le aseguró que antes de fin de mayo llegarán las primeras dosis que se fabricaron con principios activos producidos en una planta bonaerense.

El Presidente se encuentra junto al resto de la comitiva, integrada por la primera dama, Fabiola Yañez, y los secretarios de Culto, Guillermo Oliveri, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

Se trató de la segunda actividad oficial de Fernández, que el domingo fue recibido por su par de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio Nacional de Belén, durante cerca de 30 minutos.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán fue recibido por su par de Finanzas, Joao Leao.

En tanto, por la tarde, Fernández y su comitiva tomarán un vuelo a Madrid, para continuar la gira en la que se reunirá con los jefes de Estado de España, Francia e Italia, y con el Papa Francisco.

El miércoles, Fernández encabezará por la mañana un encuentro con empresarios en la embajada argentina en París, y luego será recibido en el Palacio del Eliseo por el presidente Emmanuel Macron, para luego partir hacia Italia. Un día más tarde, el jefe de Estado visitará al papa Francisco en el Palacio Apostólico, donde mantendrá una audiencia privada con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

El mandatario almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para luego tener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi. La comitiva argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires el viernes, en un vuelo que partirá desde el aeropuerto de Roma.