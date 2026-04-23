Evolución de Charly García tras la operación: cómo sigue su estado de salud

La salud de Charly García muestra signos positivos en las últimas horas, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por un tumor en el riñón. El músico continúa internado en la Ciudad de Buenos Aires, pero con una evolución que, según trascendió en medios nacionales, es estable y sin complicaciones.

De acuerdo a lo informado, el artista ya se encuentra fuera de terapia intensiva y en una habitación común, un dato clave que llevó alivio tanto a su entorno como a sus seguidores.

Cómo sigue la recuperación de Charly García

Tras la operación, el foco está puesto en el seguimiento médico constante y en la respuesta de su organismo en esta etapa postoperatoria. Si bien se trata de una cirugía de complejidad, las primeras horas fueron favorables, lo que permite hablar de un cuadro controlado.

Especialistas remarcan que, por su edad y antecedentes de salud, la recuperación requiere cuidados específicos y monitoreo permanente, aunque por ahora la evolución es la esperada.

Qué se espera en los próximos días

En esta instancia, los médicos evalúan la evolución día a día para definir los pasos a seguir. La prioridad es sostener la estabilidad clínica y evitar cualquier tipo de complicación.

Por el momento, el panorama es alentador, con una recuperación progresiva que avanza dentro de los parámetros normales. Mientras tanto, el mundo de la música y sus fanáticos siguen de cerca cada actualización sobre la salud de una de las figuras más importantes del rock nacional.