Fernández: "nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio"

Con cierta frecuencia, en horas de la madrugada el presidente Alberto Fernández, a través de su cuenta oficial en Twitter, sale al cruce, de alguna polémica generada en las redes sociales. Esta vez, fue tras las duras declaraciones de ayer a Radio 10 en la que para criticar la gestión de Mauricio Macri aseguró que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri".

Ayer distintos dirigentes de Juntos por el Cambio repudiaron los dichos del presidente respecto a una mejoría en comparación al gobierno anterior a pesar de la pandemia de coronavirus. Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Waldo Wolff y Daniel Lipovetzky fueron algunas de las voces opositoras que criticaron la frase.

De esta manera, y para responder al repudio opositor el presidente publicó un hilo en Twitter con datos oficiales de la variación interanual del salario real en el empleo registrado entre mayo de 2019 y de 2020.

Entre enero y mayo de 2020, la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo período de 2019 cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos. https://t.co/MLPt3iwAu8 pic.twitter.com/9u5DKaPCri — Alberto Fernández (@alferdez) August 24, 2020

En ese período, según indicó la variación "cayó la mitad de lo que cayó en el mismo período de 2019, cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos".

Agregó que "en los primeros cinco meses de 2020, con la ATP y otras medidas (prohibición de despidos y doble indemnización) la Argentina logró que, en plena pandemia, la caída del empleo registrado fuera menor a la observada en 2019, cuando el Covid 19 no existía y gobernaba Cambiemos".

Por último, instó a los opositores a no ofenderse: "Es útil reflexionar sobre lo que hemos vivido y asumir la tragedia a la que nos han condenado las malas políticas. Esa es la realidad y no tiene sentido ofenderse por lo que los datos objetivos muestran. Al fin y al cabo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio".