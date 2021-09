Fernández tras la derrota: «Este camino que iniciamos en 2019 no se va a alterar»

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que se debe "priorizar al capital argentino que produce y da trabajo en la Argentina", y ratificó que "nada hay más importante que el desarrollo de la industria argentina".

“Este camino que iniciamos en 2019, en lo que a nosotros concierne, no se va a alterar”, ratificó el mandatario desde el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, donde presentó el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación, cuyo objetivo es promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, generar puestos de trabajo y estimular el desarrollo de inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades productivas.

"Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia, pero no debemos ser tontos; es un error pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia; creo que los mercados deben funcionar en libertad, con reglas", aseveró al encabezar este mediodía el acto.

En ese marco, Fernández afirmó que "la industria es el motor central del desarrollo y crecimiento", y sostuvo que la "industria nacional debe volver a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo del país".

"Queremos que el Compre nacional funcione, no que sea una ley retórica sino que en los hechos se convierta en un verdadero sistema", sostuvo el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

"El objetivo de esta ley es potenciar el desarrollo en beneficio del trabajo argentino, de la industria y de las pymes", remarcó Kulfas en su discurso.

Según se indicó oficialmente, la Ley actual (27.437) que fue sancionada en 2018 cuenta con grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo.

En tanto, se espera con estas modificaciones generar 30 mil nuevos empleos privados, fomentar la inversión de 40.000 millones de pesos anuales adicionales en investigación, desarrollo e innovación al año, y ahorrar 300 millones de dólares de divisas anuales.

Entre los objetivos del proyecto de ley, se encuentran el de "promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, generar un aumento en el empleo, y promover inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas".

Asimismo, se busca "estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos".

Agencia Télam