Pesca ilegal de barcos chinos: Estados Unidos le retiró la visa a un ex funcionario de Cancillería acusado de enriquecimiento ilícito

El gobierno de los Estados Unidos dispuso la revocación de la visa de Pablo Ferrara Raisberg, ex coordinador general de la Cancillería argentina y ex representante ante el Consejo Federal Pesquero durante la gestión de Diana Mondino. La drástica sanción migratoria fue confirmada por el subsecretario de Estado de Donald Trump, Christopher Landau, en el marco de una política global contra el enriquecimiento ilícito derivado de la pesca ilegal.

Esta decisión del Departamento de Estado se da a dos años de que el exfuncionario abandonara su cargo en el Palacio San Martín. Su salida del gobierno libertario, consumada en marzo de 2024, se precipitó luego de que quedara involucrado en un escándalo por presuntas presiones para evitar que un buque pesquero de capitales chinos fuera sancionado tras depredar merluza negra en las costas de Tierra del Fuego.

Para fundamentar la sanción contra el ciudadano argentino, el funcionario estadounidense Christopher Landau explicó en su cuenta oficial de X que la protección de la abundancia de los océanos contra la pesca ilegal es una prioridad global para Washington.

En esa misma línea, Landau enfatizó que utilizaron una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos señalados por prácticas extractivas ilícitas, dejando en claro que aquellos que agotan ilegalmente los recursos pesqueros no son bienvenidos en el país norteamericano.

Cómo fue su salida de Cancillería

Según informó Clarín, la controversia que marcó el final de la carrera de Ferrara en Cancillería se originó en febrero de 2024. Distintas empresas del sector pesquero denunciaron formalmente que el buque Tai An, propiedad de la firma Prodesur SA (de origen argentino pero con capitales chinos), operaba con una carga ampliamente superior a la permitida. Mientras el límite de captura de merluza negra era de cinco toneladas, la embarcación llevaba a bordo 142 toneladas.

Frente a la infracción, el entonces director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, preparó la orden para que la Prefectura Naval Argentina obligara al buque a regresar de inmediato al puerto de Ushuaia.

A partir de lo trascendido en la investigación posterior, fue en ese instante cuando Ferrara Raisberg intervino con un tono que fue calificado como intimidatorio por fuentes oficiales de aquel momento. De forma telefónica, le habría exigido a Suárez que no se inmiscuyera, argumentando que forzar el retorno de la nave generaría problemas judiciales para el Estado.

La intervención del coordinador de Cancillería logró frenar la sanción en primera instancia y permitió que el buque continuara su curso por orden del subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla.

Sin embargo, el escándalo institucional ya había cobrado magnitud. Acorralados por las denuncias de presiones a favor de capitales extranjeros, tanto Suárez como Ferrara debieron presentar sus renuncias semanas después.

El desenlace de la carga ilegal se resolvió meses más tarde por la vía administrativa. En mayo de 2024, la firma Prodesur SA abonó una multa equivalente al 30% del valor total de la mercadería irregular, lo que le permitió liberar y comercializar la merluza negra en el mercado internacional, y rehabilitar el buque para futuras zonas de pesca.

El caso de Ferrara Raisberg -quien también es pariente lejano de Mondino- presenta, según la investigación, marcadas contradicciones.

Antes de su designación gubernamental y del conflicto con la embarcación china, el abogado había construido un perfil asociado a la defensa del medio ambiente marino. Especialista en Derecho Internacional Público, egresado de la UBA y con un doctorado en la Universidad de California, en el año 2001 llegó a presentar un amparo colectivo ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la pesca depredadora en la Zona Económica Exclusiva del Mar Argentino.

No obstante, su currículum también registra antecedentes que hoy cobran otra dimensión a los ojos de la política exterior estadounidense: hasta el momento de asumir su cargo en el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, Ferrara se desempeñaba como profesor asistente en el South China Sea Institute, un vínculo académico que vinculan a una presunta relación con las órbitas institucionales chinas.

La cancelación de la visa al exfuncionario argentino no ocurre en el vacío. La medida de la administración Trump se materializó apenas 24 horas después de que la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos firmaran el «Programa de protección de Bienes Comunes Globales», un acuerdo estratégico que habilita tareas conjuntas de vigilancia y monitoreo en el mar Argentino durante los próximos cinco años, focalizado precisamente en combatir el avance de la flota pesquera china en aguas soberanas y adyacentes.