Fiel a su estilo, Maradona no se quedó callado y le respondió a Macri

Durante la entrevista que Mauricio Macri le brindó al periodista Joaquín Morales Solá el expresidente comparó a Cristina Kirchner con Diego Maradona. Aseguró que debió sacar al ídolo de Boca y recomendó al peronismo que haga lo mismo con la vicepresidenta.

"Tuve que hace algo durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos. Fue sacar a Diego Maradona de Boca y de ahí se construyó. El peronismo está ante el mismo desafío: lograr separarse con Cristina de Kirchner. ¿Si la comparo con Maradona? En la irracionalidad, no en el talento", indicó durante la entrevista en el programa "Desde el llano".

El ahora entrenador de Gimnasia de La Plata, fiel a su estilo, no se quedó callado. A través de sus redes sociales, Maradona contradijo el relato del expresidente y fue crítico de Macri.

"Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie", escribió en su cuenta personal de Instagram.

Además de la respuesta sobre su partida de Boca, Diego fue muy crítico sobre la gestión del expresidente y también defendió al gobierno actual.

"Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", disparó el campeón mundial con la Selección en México 1986.

En agosto del año pasado, Maradona también demostró su enfrentamiento con Mauricio Macri en sus redes sociales. En aquel momento posteó una publicación de la revista "El Gráfico" en la que ambos protagonizaban una imagen con el título: "¿Se odian?"

"Después de tantos años, sigue pasando", escribió en aquel momento Maradona. La mala relación entre Macri y Diego se mantiene a lo largo de los años y hoy sumó un nuevo capítulo.