En Navidad, recomiendan evitar reuniones masivas y con contactos no estrechos

El Ministerio de Salud de la Nación recomendó hoy "evitar las reuniones masivas y con personas que no sean contactos estrechos" durante las fiesta navideñas para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus. La directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, advirtió que "debemos evitar las reuniones que no sean estrictamente necesarias durante esta semana y en caso de tenerlas, limitar la cantidad de personas, limitar las reuniones que no son contactos habituales".

En el marco de un informe de la cartera sanitaria en cuanto a la evolución de la pandemia, Rearte recordó la recomendación de que las personas se junten para las fiestas en "espacios abiertos o ante la imposibilidad, en espacios muy ventilados".

La directora de Epidemiología remarcó que "lo importante es planificar las fiestas para cuidarnos nosotros y a nuestros seres queridos" y señaló que "la transmisión del virus es mayor cuando estamos en espacios cerrados, es mayor cuando estamos en un número de personas importante, cuando no estamos con nuestros contactos habituales y cuando no cumplimos con las medidas de distanciamiento y el uso de tapabocas".

"Debemos evitar las reuniones sociales que no sean estrictamente necesarias", expresó la funcionaria, mientras que además pidió a la población "limitar las salidas posteriores a los festejos".

Según Rearte, "si bien hay una disminución de casos en el país, la mayoría de las localidades registran circulación comunitaria, lo que significa que el virus (Covid-19) sigue circulando".

También recordó que, en el marco de la pandemia, "hay muchos países del hemisferio norte en una situación de aumento importante de casos y de la mortalidad".