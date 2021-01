Fiestas clandestinas: Gennuso evalúa aumentar multas en Bariloche

“Me cuesta entender que organicen fiestas. Nuestro destino depende de los cuidados que tengamos”. De esta forma, el intendente Gustavo Gennuso cuestionó las recurrentes fiestas clandestinas que se organizan en Bariloche. En las últimas tres noches, la policía desarticuló tres eventos.

Advirtió que “puede llegar a entender a los jóvenes pero no a los productores que las organizan. Esto depende de la responsabilidad individual. No piensan solidariamente en los demás. Saben que están en falta”.

En las últimas horas, se acordó coordinar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y se analiza llamar a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal “para elevar las multas”.

Por otro lado, Gennuso ratificó que Bariloche continuará con las mismas restricciones horarias (hasta la medianoche para los locales gastronómicos y hasta la una para la circulación en general).

“Estas dilaciones en las decisiones no ayudaron nada. Hace una semana que se viene hablando de toque de queda, de diversas restricciones. Esto impactó en el turismo. Hoy mismo me confiaban que muchas reservas se frenaron porque la gente no sabe qué hacer”, reconoció Gennuso.

Respecto al número de casos activos de coronavirus, el intendente señaló que, en Bariloche, la curva se sostiene pero aclaró que “es uno de los pocos lugares que suma en el listado a quienes no se someten a la técnica de PCR”.

A partir de ahora, el municipio aportará tres empleados que prestarán colaboración con el hospital Ramón Carrillo en la carga de altas médicas porque, según indicó Gennuso, “seguramente el número de activos es más bajo pero no dan a basto con la carga”.