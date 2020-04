Florencia Filadoro: “El Gobierno enfrenta un campo minado en la apertura de la cuarentena”

Florencia Filadoro es politóloga, integra la firma Reyes-Filadoro de consultoría política, junto a Hernán Reyes, ambos con amplia experiencia en campañas políticas y comunicación de empresas en América Latina, Reino Unido y Estados Unidos.

En medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández ha logrado establecer un cierto crédito en la mayoría de la ciudadanía, aunque esta confianza podría resentirse rápidamente si se repiten errores de gestión y comunicación como algunas ocurridas en los últimos días. Así parece desprenderse de los análisis hechos por la consultora “Reyes-Filadoro”, que midió el estado de la opinión pública al inicio de la pandemia y de las medidas restrictivas. Florencia Filadoro, politóloga y socia de la firma, asegura que el gobierno actualmente “cabalga sobre dos crisis, la sanitaria y la económica” y enfrenta un verdadero campo minado a la hora de tomar decisiones sobre qué aspecto privilegiar.

Pregunta - Ustedes realizaron un estudio de opinión al inicio de la cuarentena, ¿qué encontraron?

Respuesta- Nosotros medimos la imagen del presidente, en un momento en que un cuarto de las personas no estaban muy preocupadas por la pandemia, entre el 12 y 15 de marzo, cuando la cuarentena recién arrancaba. Tres cuartos sí estaban preocupados, sobre todo los mayores de edad. Creo que eso no cambiará radicalmente, aunque podría aumentar un poco. Otra pregunta fue la imagen del gobierno, pero no de la forma tradicional, sino cómo cambió su opinión sobre éste desde que asumió la presidencia. Un 13% dice que superó sus expectativas, un 44% no cambió (es la base de sus votantes) un 29% no cambió y es igual del mala y un 14% que no cumplió con sus expectativas. Cuando reagrupamos esa información nos da que un 53% evalúa positivamente al gobierno. En principio, la gente está muy de acuerdo con las medidas tomadas, como la cuarentena estricta, más allá del traspié del viernes pasado con los jubilados y los bancos, que creo le ha servido al gobierno para descartar una apertura muy generosa o amplia de la cuarentena actual.

P- ¿Cómo ves la estrategia comunicacional? ¿Fue acertada?

R- Creo que tuvo distintos momentos. Previo a la declaración de pandemia por la OMS no hubo un involucramiento muy activo el gobierno, era tímido. Pero después reaccionó rápidamente, ante un dilema que es triste y no es fácil, esto de la salud o la economía. Al declarar el confinamiento obligatorio optó claramente por la salud y como comunicadora me hubiese gustado ver desde antes más información a la población, cosa que sí hizo el gobierno de CABA, sobre todo por internet: abrías cualquier cosa y aparecía un aviso sobre coronavirus. Eso apareció más tarde en Nación. Luego hubo un lento reacomodamiento comunicacional, sobre todo en la información diaria, donde se pasó de la figura del ministro a la idea del equipo de salud. Y desde entonces quedó claro que el gobierno decidió primero batallar la crisis sanitaria a costa de agravar la crisis económica. Hoy estamos cabalgando la crisis sanitaria, pero como dicen los expertos no es una carrera corta, es una maratón que va a tener varios capítulos.

Es muy importante que el gobierno evite situaciones como la de los bancos, porque deslegitima el esfuerzo y su propio poder de establecer y obligar a los ciudadanos a cuidarse”. Florencia Filadoro, politóloga.

P- ¿Se viene una nueva fase?

R- El próximo capítulo será esta supuesta apertura de la cuarentena, que estimo no será tal por todos estos motivos. Será a cuentagotas: de a poco se irían integrando distintas actividades a la vida normal, que ya no será igual a como era antes. El principal desafío del gobierno es mantener la concientización de la gente de seguir cuidándose. Aunque se abran algunas actividades, deberemos aprender revincularnos como sociedad. Es muy importante que evite situaciones como la de apertura del bancos, porque eso deslegitima el esfuerzo y su propio poder de establecer y obligar a los ciudadanos a cuidarse.

P- Desde la oposición, como es el desafío, ante este apoyo al gobierno en esta crisis.

R- Si todos estamos de acuerdo de que el camino tomado es el correcto, apoyar es lo más eficiente desde lo práctico y ético. Desde la comunicación, se nota si uno de manera artifical se opone. Hubo algunos intentos de buscar estos huecos en la comunicación del gobierno nacional, como lo del viernes, algunos cacerolazos pidiendo que los políticos se bajen los sueldos, etc. Son intentos que no terminan de cuadrar. Si la oposición está de acuerdo con el rumbo sanitario elegido, debe apoyar. Es una situación limite, una crisis extrema. Es como estar en un campo minado, hay que tener mucho cuidado y ser responsable a la hora de comunicar.

P- ¿Cómo ves el rol de los medios?

R- Honestamente, como ciudadana no creo que ayude el miedo y la propagación de noticias sobre cantidad de muertos en Italia o España, el miedo no es lo adecuado para ayudar. Podrían aportar más en el combate de las fake news que circulan en las redes: algo de esos ha hecho, pero debería ser más combativos. Podrían explorar mejor la veta educativa, tan necesaria en estas crisis.