«Azul, te estamos buscando»: este lunes reclamarán por la urgente aparición de la mujer estatal de Neuquén

Azul Mía Natasha Semeñenko no aparece. Sus compañeras, amigas y familiares no paran de buscar a la mujer estatal de Neuquén. Por eso, convocan a la sociedad a una protesta en el centro de la capital neuquina este lunes para reclamar que aparezca sana y salva.

La Asamblea Permanente por la Aparición con vida de Azul Semenenko invita a participar de una actividad de visibilización en el Monumento a San Martín, en calle Roca y avenida Argentina, este lunes a las 18.

«Trae tu remera o tela clarita», señala la publicación. Allí pintarán las prendas con el lema: «Azul, te estamos buscando».

¿Dónde está Azul Azul Mía Natasha Semeñenko? La última vez que la vieron

Azul Azul Mía Natasha Semeñenko es una mujer trans de 49 años delgada. Mide 1.73 metros de estatura, tiene tez blanca y cabello pelirrojo a la altura de los hombros. Al momento de su desaparición tenía una remera blanca y un pantalón tipo chupín (pegado al cuerpo) del mismo color. Usa una bicicleta rodado 29 de color fluor.

Se solicita que cualquier información que pueda ayudar a encontrar su paradero se informe al 101. es una línea gratuita, confidencial y anónima que funciona las 24 horas.

«Queremos que Azul vuelva», enfatizó su compañera Juliana Calvo. Azul trabaja en el Centro de Atención a la Víctima (CAV) de Neuquén y le encanta su trabajo. Por eso llamo la atención inmediata de sus colegas cuando no se presentó y no avisó nada el viernes pasado.

Calvo señaló que la última vez que la vieron fue el miércoles 24 de septiembre. El jueves no hubo actividad por una jornada especial en el CAV, pero saben que ese día asistió a un turno médico en el hospital Castro Rendón. El viernes no apareció en las oficinas y el lunes tampoco. Allí decidieron radicar la denuncia.

La Policía les comentó que los vecinos la vieron salir de su casa, aunque nunca la vieron volver. El miércoles ingresaron a la vivienda y se encontraron un escenario alarmante. Las hornallas estaban prendidas, sus cosas estaban revueltas y sus animales estaban adentro.

«Ella es una mujer muy responsable con su trabajo, por supuesto que nos hizo mucho ruido que no venga, no avise, que su teléfono no responda. Estamos muy preocupados y preocupadas por ella y la estamos buscando», afirmó Evangelina González, compañera de Azul.