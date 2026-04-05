En fotos | Así fue la masiva marcha en Neuquén por los 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba

Este sábado 4 de abril se cumplieron 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba en medio de una represión policial contra una protesta docente en Cutral Co. En el centro de Neuquén capital, se llevó a cabo una masiva movilización en marco de un nuevo aniversario del crimen que conmocionó al país.

Foto: Gentileza ATEN.

La cita fue pautada para las 17 en donde se llevaron a cabo distintas actividades en su memoria y a partir de las 19 comenzó la marcha desde el monumento a San Martín, en donde se reunieron familiares, estudiantes y otras organizaciones para conmemorar el «legado pedagógico de Carlos Fuentealba».

La movilización tuvo una gran convocatoria con cuadras y cuadras llenas de gente sobre la Avenida Olascoaga.

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«En cada abrazo, en cada encuentro de quienes fuimos llegando, de los que estuvieron ese 4 de abril, de quienes aún no eran docentes o no vivían en Neuquén, pero que se siguen formando con su legado, se homenajeó y ratificó el compromiso en defensa de la educación pública y construcción de una sociedad más justa en estas épocas complejas«, resaltaron desde ATEN.

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Acto en homenaje a Carlos Fuentealba

Por su parte, la secretaria general del gremio, Fanny Mansilla, expresó tras la marcha que «Carlos se multiplicó en cada escuela, en cada barrio, calle o plaza que lleva su nombre; en cada aula cuando construimos memoria, Carlos se multiplica una y otra vez».

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La dirigente cerró el acto que se hizo en el monumento a San Martín, en donde se montó un escenario en el que también intervinieron otros referentes gremiales y activistas por los derechos humanos.

El cierre de la jornada fue con shows en vivo con artistas independientes y la presentación de Iván Noble.

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