Marcharon en Neuquén a 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba: así fue la bicicleteada

Bicicleteada y marcha a 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén.

Este sábado 4 de abril se cumplieron 19 años del asesinato de Carlos Fuentealba y como cada año, Neuquén fue el escenario de varias movilizaciones.

Esta tarde se realizó una marcha con la tradicional bicicleteada en la que partieron desde Arroyito, lugar donde fue asesinado el docente durante una protesta en 2007.

Bicicleteada por Carlos Fuentealba: concentración y recorrido

La bicicleteada organizada por ATEN Capital tuvo salida desde Arroyo y contó con varias paradas: ATEN Senillosa, China Muerta, ISFD N° 5 en Plottier, el aeropuerto y ETON. Culminó en el monumento a San Martín, donde fue la concentración de la movilización principal.

Desde la organización informaron que a las 11 se «cargaron las bicicletas» en en Roca 1831, lugar desde donde iniciaron la largada en bicis.

Marcha por Carlos Fuentealba: horario

“A 19 años del asesinato de Carlos, te esperamos a las 19en el Monumento a San Martínpara marchar juntxs», difundió ATEN en sus redes sociales. La publicación fue acompañada por un video donde la secretaria general Fany Mansilla llamó a «seguir construyendo memoria».

La marcha fue convocada para las 19 en el monumento a San Martín. Se prevé que a la movilización también se sumen organizaciones sociales.

Cómo fue el asesinato de Carlos Fuentealba en Arroyito

Fuentealba fue asesinado el 4 de abril de 2007 durante una protesta docente en Arroyito, sobre la Ruta 22. Participaba junto a más de cien trabajadores en un reclamo salarial contra el gobierno provincial.

Ese día, la Policía reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes. Los manifestantes se dispersaron y algunos se refugiaron en una estación de servicio, mientras otros intentaban retirarse hacia Senillosa.

En medio de la desconcentración, el efectivo José Darío Poblete, del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Zapala, disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en el vehículo en el que se trasladaba el docente.

El cartucho atravesó el vidrio de un Fiat 147 e impactó en la nuca de Fuentealba. El maestro murió al día siguiente en el hospital provincial. Desde entonces, cada 4 de abril se realizan actividades en Neuquén para recordar el hecho.