El ahorro en divisas refleja una desconfianza que la baja del riesgo país no logra revertir. Foto: Clarín Fotografía

El temor al futuro político de los argentinos los transforma en “fuga” de dólares y ese proceso se está acelerando. En octubre, 1,7 millones de personas físicas compraron divisas, 100.000 mil que en septiembre, por un total de 3.500 millones de dólares, 100 millones de dólares más que el mes anterior.

Cada vez más argentinos compran dólares

A su vez, en septiembre, el uso de divisas se repartió en partes iguales de 800 millones de dólares cada una para tarjetas, depósitos bancarios locales y activos externos.

En cambio, en octubre la preferencia migró hacia la salida al exterior: la formación de activos externos subió a 1.100 millones de dólares, con una suba de 300 millones de dólares, mientras que los depósitos bancarios locales cayeron a 500 millones de dólares, 300 millones menos que el mes previo.

Los datos corresponden al último informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios que publicó este viernes el Banco Central.

La salida de dólares también se explica por el valor nominal de la divisa, que subió 4% en el año contra una inflación de 26%. Esto incentiva la compra de dólares por parte de las personas, ante el temor de algún cimbronazo que ajuste ese gap.

En baja

El cierre de la semana llevó un respiro a la Casa Rosada: bajó el riesgo país y el dólar registró un leve ajuste a la baja.

Por el impulso de una mejora en los bonos de hasta 3%, el riesgo país retrocedió 108 unidades y quedó en 959 puntos.

Cabe apuntar que las operaciones estuvieron acotadas porque Wall Street operó con horario reducido debido a la celebración del Día de Acción de Gracias.

En tanto, el Banco Nación ajustó a la baja la cotización de la divisa, que culminó el viernes en 1.575 pesos para la compra y 1.625 pesos para la venta. En cambio, en la plaza mayorista hubo un repunte a 1.596 pesos y 1.605 para ambas puntas. El “blue” cayó por debajo de los 1.700 pesos y cerró en 1.675 pesos y 1.695, respectivamente. A su vez, el MEP quedó en 1.660 pesos y el Contado con Liquidación en 1.799 pesos, en ambos mercados se observó intervención oficial para contener la suba.

El dato saliente de la rueda de ayer es que, luego de tres jornadas sin compras, el Banco Central volvió a sumar reservas con una adquisición de 61 millones de dólares.