Frigerio y Carrió avivan la interna en Juntos por el Cambio

A medida que se acercan las elecciones, aumentan los cruces y las pujas en Juntos por el Cambio, con alianzas internas que van tomando forma y presiones cruzadas por lugares en las listas. Esta semana, dos sectores en tensión que cruzan transversalmente al conglomerado opositor quedaron en evidencia.

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, recibió en su quinta de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz a los representantes del ala “moderada”: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; su vicejefe, Diego Santilli, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Casi a la misma hora, el expresidente Mauricio Macri se mostraba en sus oficinas de Olivos junto a la presidenta del partido PRO, Patricia Bullrich, figura central del ala “dura” y juntos recibían a los líderes del PRO de la provincia de Salta para a el armado electoral en esa provincia.

Carrió señaló poco después que “si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo. Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir ”, enfatizó .

Carrió también afirmó que Vidal administró la provincia “con un gobierno nacional que le sacaba recursos vía Rogelio Frigerio” con el objetivo de “arreglar con provincias del PJ”. El exministro del Interior, salió a contestar que la exdiputada se dedica a “pegarle a Mauricio Macri más que a consolidar Juntos por el Cambio”. “Yo no voy a entrar en ese terreno, que es claramente funcional al Gobierno. Voy a seguir trabajando en Entre Ríos, ahora desde el llano, para intentar ganar esta elección”, dijo Frigerio.