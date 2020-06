Fuerte tironeo por el pago del Barril Criollo

Petroleras de la Cuenca Neuquina aseguran que no se respetan los 45 dólares que fijó nación con el barril criollo.

El 19 de mayo el gobierno nacional fijó el precio del barril de petróleo para el mercado interno en 45 dólares. A partir de ese día todos los volúmenes que se comercialicen debían efectuarse con esa referencia, sin embargo, petroleras aseguraron que “ninguna refinería” paga ese precio y, en el mejor escenario, venden a 35 dólares.

La situación despertó el enojo de varios sectores y principalmente de las provincias productoras que cuentan con ese valor para liquidar las regalías dentro de dos semanas.

Desde la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) mandaron un comunicado oficial en el arranque de la semana en el que confirmaron que: “Las provincias que conformamos la Ofephi nos abocaremos a controlar, en lo que a nuestro ámbito de aplicación corresponda, el estricto cumplimiento de dicha norma, tomando las acciones legales que corresponda en los casos que se detecte un incumplimiento”.

En diálogo con Energía On, un directivo de una importante petrolera que accedió a hablar en estricto off the record, aseguró que en algunos casos “se factura por 45 dólares, pero se hacen notas de crédito por la diferencia”. Y agregó: “El 15 cuando venzan las regalías ahí va a parecer la verdad del valor de venta”.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, consultado por este medio, también fue contundente: "La provincia va a exigir el estricto cumplimiento de las concesiones otorgadas y el debido respeto a los actos administrativos (por el Decreto 488/20) que dictó el presidente, Alberto Fernández".

Algunas petroleras aún no le pusieron precio al petrolero que entregaron después del 19 de mayo cuando se publicó el decreto. Otras ya facturaron por debajo de los 45 dólares y hoy se encuentran en una compleja situación de reclamar la diferencia que se les adeuda.

Por lo general, al ser pocos los jugadores que compran el crudo, se acuerdan y se entregan volúmenes sin precios confirmados. Previo a la cuarentena, el valor final por las entregas se definía en más o menos dos dólares. Sin embargo, hoy la diferencia entre lo que se paga y lo que dice el decreto son 15 dólares, casi medio barril de petróleo a los precios actuales.

Vale señalar que hace unas semanas la petrolera de mayoría estatal YPF confirmó que no comprará barriles a terceros hasta fin de año por lo que los compradores son menos que quedan en juego son menos.

“No pueden agarrar con una mano un sendero menos gravoso, que da posibilidad de exportar excedentes, de utilizar producción local para la demanda interna y con la otra mano pulsear. Acá no se salva nadie solo, estamos todos juntos”, enfatizó el gobernador neuquino.

En líneas generales, antes del decreto se registraron ventas en el orden los 25 dólares por barril y para el 19 de mayo en adelante corresponderían los 45 dólares, pero los montos difícilmente llegan a los 35 dólares.

“El decreto dice que todo el volumen a mercado interno tiene que estar en 45 dólares, y el que está en la refinería no te puede decir facturame menos de 45, entonces empiezan los artilugios que dicen factúrame 45 y dame una nota de crédito por la diferencia para que me quede 30. Pero al final del día es un problema económico”, indicaron desde una petrolera.

Hoy el precio internacional del barril roza los 40 dólares, si se respetara el barril criollo la industria local cobraría poco más de 5 dólares extra por barril. Sin embargo, con los precios actuales conviene dejar el barril criollo de lado y operar con la media internacional.