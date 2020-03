Gaido festejó la apertura de las calles de la ex U9 en Neuquén

El intendente Mariano Gaido anunció que para el aniversario de Neuquén tendrá abiertas las calles para atravesar de lado a lado la ex U9 y un “gran parque” recreativo que complementará los proyectos artísticos culturales que la provincia prevé desarrollar en el sector intramuros de la vieja cárcel.

“Logramos levantar la suspensión de tareas que estaba en la justicia para trabajar en conjunto”, anunció el intendente Mariano Gaido.

El gobernador se mostró exultante con la medida y casi sin pausas detalló grandes beneficios de índole turístico, " deportivo, recreativo y cultural" que traerá a la comunidad la modificación por completo de las 9 hectáreas que están ubicadas en el microcentro de la ciudad.

“Habrá dos hectáreas de espacio verde, que en total van a sumar 5. Habrá una plaza cívica, con espacios deportivos, sendas peatonales, bicisenda; con Omar vamos a construir un gran espacio abierto, cultural y deportivo para la ciudad de Neuquén”. Intendente Mariano Gaido

Serán 5 calles nuevas que se abrirán tras los muros carcelarios y hasta la calle Illia, con un diagrama muy parecido al que licitó el ex intendente Horacio Quiroga.

Esta contratación se hizo en forma directa, en una primera etapa para el cordón cuneta y red de agua por 14 millones de pesos, y un segundo contrato para alumbrado público con farolas y luminarias por 12 millones de pesos. Una última etapa será la pavimentación de las calles y el parquizado.

Las máquinas viales retomaron los trabajos en el lugar a patir del anuncio (foto MAURO PEREZ)

Pero no podrá hacer obras, porque la Justicia reclamó que la apertura no incluya ni obras, ni gas, ni cloacas, a efectos de constatar de que no se hará el desarrollo inmobiliario que había planteado la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), aún propietaria de las tierras autorizadas para el desarrollo de exclusivo uso carcelario.

La municipalidad logró en diciembre la posesión que había acordado antes Quiroga y el miércoles obtuvo en el juzgado federal a cargo de Carolina Pandolfi, el cese de la cautelar que le impedía realizar la apertura de calles.

Tiene unos 45 días para presentar el desarrollo del parque, que ayer se presentó ante la prensa y una multitudinaria cantidad de cámaras.

El intendente Mariano Gaido aseguró que la AABE había dado su acuerdo para el desarrollo del superparque en el lugar. La administracion Nacional continúa siendo la propietaria del espacio por fuera del muro carcelario

Con la apertura de calles “habrá dos hectáreas de espacio verde, que en total van a sumar 5. Habrá una plaza cívica, con espacios deportivos, sendas peatonales, bicisenda; con Omar vamos aconstruir un gran espacio abierto, cultural y deportivo para la ciudad de Neuquén”.

Consultados si se hará una audiencia pública para presentar el desarrollo de las 9 hectáreas, el intendente Mariano Gaido aseguró que se habían realizado una importante cantidad de consultas respecto al destino del lugar cuando lo organizó el proyecto provincial "pulmón verde".