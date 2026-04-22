De Neuquén a Imola: Lautaro De la Iglesia, listo para el debut en un GT para la historia

La Sprint Series del Campeonato Italiano de GT 2026 se pondrá en marcha este fin de semana y ahí estará Lautaro De la Iglesia, el piloto de Neuquén que afrontará su primer gran desafío en Europa. Representará al equipo Imperiale Racing en la división GT3, la más numerosa en el mítico circuito de Imola.

Será la edición N° 24 del Campeonato Italiano de Gran Turismo, que arrancará con cifras inéditas: 80 equipos serán de la partida y el espectáculo está garantizado. Además de la GT3 habrá actividad con la GT Cup, ambas de alto nivel y con 146 pilotos que se subirán a los Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG, Porsche y McLaren.

Lautaro manejará un Lamborghini, que compartirá con el estadounidense Denes. (Archivo)

64 pilotos extranjeros y Lautaro socio de Denes

La GT3 promete ser inolvidable en el circuito Enzo e Dino Ferrari y tendrá 34 equipos en acción. El 59% de los 64 pilotos llega desde el extranjero y uno de esos es De La Iglesia, quien compartirá un Lamborghini con el estadounidense Philipp Denes.

El debut de Lautaro 2 Serán las carreras que afrontará Lautaro en el circuito Enzo y Dino Ferrari: el sábado a las 10 y el domingo a las 9 (hora argentina)

El piloto neuquino, que este año se bajó del Turismo Carretera, ya vivió una experiencia en el trazado italiano durante la temporada pasada, cuando manejó un Audi R8 GT3. Ahora será por los puntos y se medirá varios top del planeta.

“Es algo que no me hubiese imaginado nunca, pero a partir de algunas pruebas en el exterior surgió esta posibilidad. Vamos a competir en una categoría muy exigente, con autos muy rápidos, así que estamos trabajando mucho para lo que viene”, afirmó el neuquino antes de volar hacia el Viejo Continente.