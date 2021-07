Gallardo en ESPN: ''nunca me ofrecieron la selección''

Luego de un par de meses, Marcelo Gallardo volvió a dar una entrevista a la prensa. Fue al programa F90 de ESPN que conduce Sebastián Vignolo, el mismo que tuvo a Juan Román Riquelme hace un par de días.

El técnico del Millo dejó muchas frases sobre distintos temas. La entrevista duró casi una hora y hubo consultas de todo tipo. Con su cuerpo técnico, Gallardo encabeza la pretemporada de River en Estados Unidos, donde los futbolistas fueron vacunados contra el coronavirus.

Desde lo futbolístico, la idea es afinar al equipo de cara al duelo con Argentinos Juniors por octavos de final de Copa Libertadores, instancia que comenzará dentro de 10 días. En ese sentido, el ídolo de la institución de Núñez hablo de varios temas puntuales como la situación de Rafael Santos Borré. "El tema de Borré es muy simple. Es un jugador libre que está jugando la Copa América y en su proceso de elegir la opción que mejor crea y es respetable. Con él tuvimos un vínculo muy bueno. Se va un jugador muy importante".

También hizo referencia a otros jugadores importantes como Leonardo Ponzio o Enzo Pérez.

"Enzo Pérez perdió el puesto con Palacios en una pretemporada. Tuvo que ir al banco y lo aceptó. Era un jugador internacional, de Selección. Hoy es el más importante del fútbol argentino", dijo sobre el mendocino.

"Leo era un jugador muy resistido por los hinchas de River. Ahí es donde digo que un entrenador puede acertar para que un futbolista esté preparado para que se dé una segunda oportunidad. Leo la tomó. Le di el espacio para que empezara a sentirse importante", declaró sobre Ponzio.

Obviamente, una de las consultas obligadas fue acerca de la frase de Juan Román Riquelme sobre el hecho de que el Millo no ganó torneos locales en los últimos siete años.

El Muñeco fue contundente: "No sé en que contexto habrá dicho Riquelme lo del torneo local y es verdad, no me cuesta admitirlo; pero hace 1 año, cuando estaba afuera de la política de boca, enaltecía nuestros títulos y hasta dijo que 1 Copa Libertadores valía 10 títulos locales".

Además, el DT de River habló sobre la posibilidad de dirigir la selección en algún momento y aclaró que nunca lo llamaron para hacerlo, ya que muchas veces se dijo que él había rechazado alguna propuesta. "Me siento preparado, no voy a negar que muchas veces me despierto soñando con dirigir un Mundial. Nunca me han llamado, no es que me negué. Recién tengo 45 años, sé que alguna vez vamos a coincidir", subrayó.

"NUNCA NADIE ME LLAMÓ", dejó en claro Gallardo sobre el llamado que no recibió para dirigir la Selección Argentina. pic.twitter.com/ZVPVYT1T5b — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 2, 2021