Gallardo y un duro mensaje contra las "miserias políticas" del fútbol

Marcelo Gallardo, fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua para opinar sobre la polémica con el River Camp, previa a la derrota 3 a 1 con Banfield de anoche.

En la conferencia de prensa después del encuentro, el Muñeco hizo referencia a la no habilitación de la cancha de Ezeiza y también fue crítico con los dirigentes del Millonario, al hablar de "miserias políticas propias y ajenas".

#HalconesYPalomas ⚽ | 🗣 Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa luego de caer ante Banfield: "Prefiero enfocarme en el partido y no entrar en el tema que nos ha incomodado mucho en estos días", dijo sobre el River Camp ⚪🔴⚪



¿Coincidís con el DT? 🤔 pic.twitter.com/g9lKjdrdub — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) November 4, 2020

Al comienzo, el entrenador dio a entender que no iba a opinar al respecto. "Prefiero enfocarme en lo que fue el partido y no entrar en el tema que nos ha incomodado mucho en los últimos días. Prefiero que esas preguntas vayan para el lado que corresponde que son los manejos dirigenciales", expresó el entrenador.

Pero después, el DT agudizó la crítica. "Tenemos que pensar en trabajar para llegar bien a los partidos, sin que nada nos desenfoque, sin entrar en las estupideces que existen en nuestro fútbol y las miserias políticas que incomodan, las propias y las ajenas", disparó.

"No puedo desgastarme con situaciones que ya están establecidas. Tampoco puede ser cómplice de todas las malas cosas del fútbol argentino. Me adapto, no me enojo y me enfoco en mío que es la preparación del equipo. Dejo que los dirigentes resuelvan estas cosas", agregó.

El fastidio de Gallardo con las idas y vueltas previas también quedó en evidencia antes del comienzo del partido. Según Marcelo Benedetto, periodista en el campo de juego en la transmisión televisiva, el Muñeco le pidió disculpas al técnico de Banfield, Javier Sanguinetti, por la desprolija situación de la postergación y el cambio de sede.

Además reconoció que nunca pensó en no presentar al equipo. El DT elogió lo hecho por el Taladro y reflexionó: "Por un lado nos viene bien. Para reconocer que si nosotros no llegamos bien un rival con buena presencia física y dispuesto a combatir nos puede ganar".

El entrenador de River también opinó sobre la salud de Maradona. "Es triste el momento que está pasando Diego, ojalá que se pueda recuperar bien y la gente que lo acompaña lo contenga. Nosotros que queremos lo mejor para él debemos dejarlo en paz, también es un mensaje para la prensa que lo acosa", comentó.