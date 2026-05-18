Aluminé: La edición Expo Alumiel consolidó el crecimiento de la apicultura regional

Con una destacada convocatoria y una agenda que combinó capacitación, comercialización, concursos y propuestas abiertas al público, finalizó la 8° edición de Expo Alumiel en Aluminé. La iniciativa superó expectativas y reafirmó el crecimiento sostenido de la actividad apícola y la producción regional.

El subsecretario de Producción de la provincia, Marcelo Zúñiga, destacó el rol que asumió Expo Alumiel en el fortalecimiento del sector apícola regional. “Alumiel es un punto bisagra en el año para la apicultura de Aluminé, de Neuquén, de la Patagonia y también del país”, aseguró.

Asimismo, remarcó el trabajo articulado que se viene desarrollando entre instituciones y organizaciones del sector. “La experiencia de Aluminé, con articulación entre municipio, corporaciones, comunidades y organizaciones, es un ejemplo de trabajo y organización que debe recuperarse como referencia”, afirmó.

“Tenemos la responsabilidad de socializar esa agenda hacia dentro del Estado y buscar herramientas, aun en un contexto difícil, para apuntalar y mejorar la producción y sobre todo la comercialización, tanto para el mercado interno como para exportación”. Marcelo Zúñiga, subsecretario de Producción de Neuquén.

A su turno, el intendente de Aluminé, Diego Victoria, puso en valor el crecimiento sostenido de la actividad y de la propia exposición. “Esta octava edición muestra todo lo que hemos crecido tanto en la producción apícola como en el producto en Aluminé y en toda la región. La Expo se transformó en un lugar de encuentro donde se comparten experiencias, conocimientos y también mucho esfuerzo colectivo”.



Respecto a los desafíos a futuro, planteó que “ahora nace otro desafío: pensar cómo seguimos creciendo. La Expo creció muchísimo, la actividad también, y seguramente hay cosas que repensar entre todos para seguir avanzando y generando oportunidades”.

Finalmente, el presidente de la Corporación Interestadual Pulmarí, Daniel Salazar, destacó el impacto territorial que genera el desarrollo apícola en las comunidades. “Hay otra forma de producir y otra forma de ordenar el territorio. Eso también abre nuevos debates y oportunidades para nuestras comunidades”, expresó. Además, remarcó la importancia del trabajo articulado para sostener el crecimiento del sector, especialmente en un contexto complejo, y valoró el esfuerzo conjunto entre productores e instituciones para fortalecer estos espacios.

En la categoría mieles claras, el primer puesto fue para Nancy Olave, de Las Ovejas, con 685 puntos, mientras que el segundo lugar correspondió a las comunidades Hiengueihual y Aigo, con 668 puntos.

En mieles oscuras, el primer premio fue para Martín Horacio Domínguez, de Aluminé, con 701 puntos, seguido por Gisel Suyai y Romero Hilario, de Senillosa, con 638 puntos.



También se desarrolló un certamen fotográfico abierto a profesionales y aficionados. El primer puesto fue para Cynthia Fistrahler, de Entre Ríos, quien obtuvo 82 votos presenciales y 276 en redes sociales; el segundo lugar fue para Laura Victoria Alcoba, de La Plata, Buenos Aires; y el tercero para Eugenia Quimo Costa, de Neuquén capital.

Diego Hermosida y Valeria, productores de Nadur – Tierra Sur, destacaron la importancia de Expo Alumiel como espacio de visibilización para pequeños productores. “Estas iniciativas son una ventana para que nos conozcan. Como pequeños productores, muchas veces cuesta llegar a otros lugares, y este tipo de espacios ayudan a visibilizar nuestro trabajo”, señalaron.

Además, remarcaron que la Expo no solo impulsa la comercialización de productos regionales, sino también el posicionamiento turístico de Aluminé. “Ayuda a que conozcan Aluminé, no solo por sus productos, sino también por la naturaleza, el lugar y la gente. Está bueno compartir con otros apicultores, conocer sus zonas, sus mieles y las experiencias de cada uno. Se genera un intercambio muy enriquecedor”, indicaron.



Sobre su emprendimiento, explicaron que actualmente su producto estrella es la miel de la marca Tierra Sur, registrada e identificada por el arbolito característico de su etiqueta, que llega a distintos puntos del país impulsada, en gran parte, por el turismo.

La edición 2026 contó con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Producción de la municipalidad de Aluminé, el Centro PyME-ADENEU, la Secretaría de Producción e Industria de la Provincia, INTA, Turismo Neuquén, el CFPA Nº4 y distintas instituciones vinculadas al desarrollo productivo.

Durante las tres jornadas, la Expo reunió a 90 apicultores provenientes de distintos puntos de la región y del país, quienes participaron de charlas técnicas, espacios de intercambio y actividades vinculadas a la producción, consolidando una vez más a Alumiel como un ámbito de encuentro, aprendizaje y fortalecimiento del sector.

Además, participaron 26 stands entre productores, artesanos, emprendimientos locales, propuestas gastronómicas y proveedores de insumos vinculados a la actividad, como Apimax, generando un espacio para la promoción de productos regionales y el intercambio de experiencias.