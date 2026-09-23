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10 min cronometro
Yo Como

Animate a preparar este escabeche rápido de hongos portobello

Una elaboración con todo el sabor y textura. La propuesta es de @massiminomauro.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Animate a preparar este escabeche rápido de hongos portobello

Una elaboración con todo el sabor y textura. La propuesta es de @massiminomauro.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

hongos portobellos: 600 gr

vinagre de vino blanco: 500 gr

agua: 250 gr

aceite de oliva: 50 gr

aceite de girasol: 250 gr

perejil picado: a gusto

ajo picado: a gusto

orégano, ají molido: a gusto

granos de pimienta negra: 1 cdita. de té

sal: a gusto

hoja de laurel: 1

Preparación

En una cacerola colocar el vinagre y el agua. Llevar a hervor luego agregar los hongos cortados en mitades y cocinar a fuego medio hasta que estén tiernos. Retirar del líquido de cocción y enfriar. Colocarlos en un recipiente profundo y condimentar con los ingredientes restantes. Conservar en frío. Lo ideal es consumirlos recién al otro día de haberlos preparado para que tengan mucho más sabor.

Tip:

  • Condimentar también los hongos con un poquito del líquido de cocción; le aportará a la receta una acidez extra muy interesante.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

conservas caseras

escabeche

Gastronomía

hongos comestibles

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