Animate a preparar este escabeche rápido de hongos portobello
Una elaboración con todo el sabor y textura. La propuesta es de @massiminomauro.
Animate a preparar este escabeche rápido de hongos portobello
Una elaboración con todo el sabor y textura. La propuesta es de @massiminomauro.
Lista de Ingredientes
hongos portobellos: 600 gr
vinagre de vino blanco: 500 gr
agua: 250 gr
aceite de oliva: 50 gr
aceite de girasol: 250 gr
perejil picado: a gusto
ajo picado: a gusto
orégano, ají molido: a gusto
granos de pimienta negra: 1 cdita. de té
sal: a gusto
hoja de laurel: 1
Preparación
En una cacerola colocar el vinagre y el agua. Llevar a hervor luego agregar los hongos cortados en mitades y cocinar a fuego medio hasta que estén tiernos. Retirar del líquido de cocción y enfriar. Colocarlos en un recipiente profundo y condimentar con los ingredientes restantes. Conservar en frío. Lo ideal es consumirlos recién al otro día de haberlos preparado para que tengan mucho más sabor.
Tip:
- Condimentar también los hongos con un poquito del líquido de cocción; le aportará a la receta una acidez extra muy interesante.
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