Festival Yo Como: los vinos, gins y vermuts que habrá para probar y compartir este finde, en Roca

Cada copa es una experiencia única.

No es lo mismo beber el mismo vino en soledad, en una fiesta o frente a un paisaje. Según donde sea, dice la neuroenología, el cerebro reinterpreta los aromas, sabores y texturas según el momento. Es así entonces como se transforman los estímulos químicos en placer, evocación y memoria sensorial.

Athos Bitter, un producto de Athos Microdestilería, en Bariloche, que estará presente en el Festival Yo Como.

De esto va la oportunidad de degustar vinos, gins y vermuts en esta nueva edición del Festival Yo Como, que se realizará este 6 y 7 de diciembre en la bodega Humberto Canale, organizado por Diario Río Negro.

Además de la oportunidad de probar la variedad de vinos que produce la bodega centenaria de Roca, tres de los principales creadores de gins en la zona estarán en este evento. “Athos gin”, de Bariloche; “Yunta”, de Aluminé y “Gina” de Neuquén ofrecerán los productos que han recibido premios y reconocimientos a nivel internacional.

Alejandro Philbert, que viene de ser galardonado como el emprendedor del año en Río Negro, presentará al público del Alto Valle los cuatro gins que hacen homenaje a las estaciones del año. Primero creó Athos N1 (91 pts silver medal y elegido como el mejor Gin contemporáneo argentino 2023 en Londres, en IWSC), con lavandas, cítricos y pimientas: “es el mismísimo verano patagónico listo para beber”.

Luego vino Athos N2, el de invierno, pensado para levantar la temperatura en esos fríos nevados, 52% (abv), ají picante, rosa mosqueta y morron asado.

Siguió con el Athos N3, de otoño, peras de la zona, roble y canela: “es una tarta de peras bebible, nuestros productos no contienen azúcar, pero éste es el más dulce de todos”, afirma Philbert. Y por último vino Athos N4, primavera, el más fresco de todos, “nuestro London Dry, con pétalos de rosa y peonia, rosa mosqueta y pomelo”.

Alejandro Philbert, chef y creador del gin Athos en Bariloche.



Por su parte, los hermanos Pablo y Andrés Méndez traen al festival “Yunta”, que lo elaboran en su

establecimiento La Olimpia, ubicado en la junta de los ríos Ruca Choroy y Aluminé, “donde nacimos y cultivamos los botánicos que dan personalidad a nuestro gin”, afirman ambos emprendedores.

Gina, una marca ya clásica en el mundo del gin que se produce en la región.

Taté Moretti y Hernán López Sosa son los creadores de “Gina”, elaborado con enebro dela cordillera neuquina, en su versión “Flores” (6 de sus 12 botánicos son flores: rosas, jazmines, azahar, sauco, manzanilla y lavanda).

Con estos adelantos, ¿quién no va a andar por el festival con una copa de gin en la mano?

El auge del vermut artesanal rionegrino dirá presente en el Yo Como

Milvago y Piuke Vermut representan la nueva ola del vermut patagónico, una propuesta que une botánicos locales, producción artesanal y el carácter inconfundible de la región.

El vermut patagónico vive un momento de expansión y reconocimiento, y este fin de semana en el festival Yo Como volverá a mostrarse como una de las bebidas más representativas del sur.

La peculiaridad del vermut patagónico nace de su entorno: botánicos silvestres, vinos del Alto Valle y una elaboración artesanal en partidas pequeñas que prioriza la calidad y la identidad territorial. Esa combinación le dio a las etiquetas rionegrinas una personalidad propia y un lugar creciente en barras, ferias y festivales.

Entre los protagonistas de esta nueva identidad se destacan Milvago, desde Dina Huapi, y Piuke Vermut, nacido en El Bolsón. Milvago, creado por el bartender Ezequiel Fritzler, utiliza vino del valle de Río Negro y plantas típicas de la estepa como diente de león, paico y palo piche para lograr un perfil que remite directamente al paisaje patagónico. Su propuesta se potencia con el primer “vermut house” del país, un espacio donde se puede conocer el proceso, degustar y vivir una experiencia turística ligada a la bebida.

Piuke suma otra mirada dentro de este movimiento. Creado en 2020 por Nazareno Claro y Guillermina Jousset, combina una base de sauvignon blanc con botánicos como ajenjo silvestre, rosa mosqueta, sauco, melisa, menta y cedrón. De ese trabajo minucioso nacen dos estilos: un Rosso floral, especiado y profundo, y un Bianco fresco y aromático, premiado recientemente con Medalla de Plata en los Argentina Spirits Awards.

Tanto Milvago como Piuke estarán en el festival con recetas propias y una fuerte impronta territorial.