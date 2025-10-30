¡Atención food trucks y emprendedores! Cómo participar del Festival Yo Como en Roca

El Festival Yo Como 2025 vuelve con todo. Si querés ser parte de esta edición, sumate ahora y asegurá tu lugar en la gran fiesta de los sabores.-

El Festival Yo Como 2025 ya tiene fecha confirmada: el 29 y 30 de noviembre, la Bodega Humberto Canale volverá a ser el escenario de uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Patagonia. Y la convocatoria para emprendedores y food trucks ya está abierta.

Organizado por Diario RÍO NEGRO, este festival se convirtió en un clásico de la región, uniendo cocina, producción local, música, fuegos y viñedos en una experiencia que celebra la identidad patagónica.

Queremos que los emprendedores y productores de toda la Patagonia sean protagonistas. Que puedan mostrar lo que hacen, vender, compartir y vivir de cerca la energía única de Yo Como.

Cómo participar del YO COMO 2025 en la Bodega Humberto Canale

Foto: Archivo.-

Si elaborás productos regionales, gourmet o artesanales, o si tenés un food truck de comida o bebida, podés ser parte de esta edición especial.

Para postularte, escribí por WhatsApp al +54 9 2996 56-7489 (línea directa de Eventos RÍO NEGRO).

También podés enviar un mail a:

Productores y emprendedores: emprendedores.yocomo@rionegro.com.ar

emprendedores.yocomo@rionegro.com.ar Food trucks: gastronomia.yocomo@rionegro.com.ar



Escena de una de las ediciones anteriores del Festival Yo Como, organizado por Diario RÍO NEGRO.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de clases magistrales, degustaciones, visitas guiadas, música, fuegos al aire libre y un mercado lleno de sabores únicos, con los mejores productos de la región.

El entorno es inmejorable: la Bodega Humberto Canale, fundada en 1909, se encuentra a solo 8 kilómetros del centro de Roca y combina historia, naturaleza y los viñedos más emblemáticos del Alto Valle.

Yo Como es una fiesta de la gastronomía y de la producción regional. Un encuentro donde la creatividad, la pasión y el trabajo se comparten entre los que hacen y los que disfrutan.

Un evento que crece año a año

Vista parcial de la entrada a la Bodega Humberto Canale, en Roca.

En ediciones anteriores miles de personas se acercaron a disfrutar de este festival que ya es una marca registrada de la cocina patagónica. Esta edición 2025 promete sorprender con nuevos protagonistas, propuestas innovadoras y experiencias para todos los gustos.

El mercado de emprendedores, los food trucks, las clases en vivo y las degustaciones guiadas se combinarán para ofrecer un fin de semana inolvidable entre los viñedos.