Paredes y la victoria en el Superclásico: «Fuimos inteligentes y cuidamos la pelota»

Leandro Paredes fue el primero en tomar la palabra luego de la victoria de Boca ante River en el Superclásico. Con el 1-0 en La Bombonera, el Xeneize se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2027, volvió a la cima en la tabla Anual y, claro, extendió la racha de triunfos ante el Millonario. Lleva tres seguidos, algo que no ocurría desde 1991.

«Uno sueña siempre con esto. Le dije a mis compañeros en el vestuario que íbamos a vivir algo único», afirmó el capitán Xeneize, que tuvo un buen primer tiempo, pero bajó su nivel en el complemento y fue reemplazado a pocs minutos del cierre.

El volante central agregó que «podríamos haber hecho algún que otro gol más, pero también fuimos inteligentes y cuidamos la pelota. Lo más importante es que Boca ganó, que la gente está contenta y que estamos a un paso. Hicimos un partido mucho más inteligente».

«Todavía no hemos conseguido nada»

En la misma sintonía que suele mostrar Rodolfo Arruabarrena, el capitán de Boca avisó que “el objetivo era pelear todas las competiciones hasta el final y lo estamos haciendo. Estamos cerca de todo, pero todavía no hemos conseguido nada. Vamos por buen camino“.

Para cerrar y antes de ir a festejar con sus compañeros de cara a la tribuna, Pardes largó: «Lo hicimos de la mejor manera, así que estamos felices“. Ahora se viene Defensa y Justicia, para tratar de cerrar arriba en la tabla Anual y después a pensar en los octavos del Clausura, la semifinal de la Copa Argentina y la final de la Sudamericana.