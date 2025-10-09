Bariloche a la Carta: así se vivió una noche con la mejor gastronomía patagónica en «Catedral»

Fotos: Chiwi Giambirtone

Anoche, el hotel Catedral se vistió de gala: la prensa especializada pudo vivir un anticipo de lo que cocinarán los cocineros invitados a esta nueva edición de «Bariloche a la Carta». Fue una fiesta en todos los sentidos. Menús sorprendentes, vinos de Río Negro, reencuentros y charlas entre chefs de la zona y del país que vinieron a esta ciudad, que esta semana, se convierte en la capital gastronómica del país.

A la entrada del hotel Catedral, ayer miércoles cerca del atardecer, todos los chefs y bartenders que protagonizaron el evento gastronómico esperado por todos: un anticipo de lo que se puede saborear y degustar en esta semana de «Bariloche a la Carta».

Leo Perazzoli, de Del Azul Bistró, preparando los platos para ofrecer.

Risotto con pulpitos de Las Grutas, imperdibles. Con la firma

de Perazzoli y Edgar Kuda, de Yuzu Izakaya, de Buenos Aires.

Edgar Kuda, quien cocinó junto a Leo Perazzoli.

Todos los presentes celebraban que esta ciudad, una vez más, abría sus puertas para ofrecer una experiencia que combina paisajes imponentes, sabores auténticos y la creatividad de chefs de renombre nacional e internacional. Más de 80 restaurantes y bares presentan menús especiales a precios promocionales, mientras productores de toda la Patagonia acercan sus productos más destacados: vinos de altura, cervezas artesanales premiadas, sidras regionales, chocolates, frutas finas, quesos y ahumados que son orgullo de la región.

Lucio Bellora, alma mater de BALC, asentía los comentarios resaltando que este logro «es de todo Bariloche, que ha hecho de la gastronomía un motor importante para el turismo y la economía regional».

Juanjo Carranza, de Cervecería Patagonia, ultimando detalles.

Juan Izaguirre hizo dupla con Carranza, anoche.

No podía faltar Lucas S. Rivas, relevante en la cocina patagónica.

Una de las delicias creadas por Lucas Rivas y su socio Ariel Pérez, de Oveja Negra & Black Summit.

Alejandro Clausen, del hotel Huinid.

Tragos y cócteles, otra de las áreas más convocantes en el «Catedral», donde se probó buena parte de la oferta que locales, turistas, visitantes y foodies encontrarán en esta nueva edición de BALC.

Los dueños de la barra.

Los vinos son la otra vedette de este «Bariloche a la Carta 2025». Lo que comenzó hace una década con un puñado de productores hoy creció hasta alcanzar a 40 emprendimientos rionegrinos, con más de 10 que se suman por primera vez a esta edición, apuntan desde el ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Por eso anoche, en este evento en el Hotel Catedral se pudieron degustar etiquetas de más de 19 bodegas de toda la provincia presentes en BALC.

Tal fue el éxito de convocarlos que este año la Feria Punto Río Negro en BALC se consolida «como un espacio que refleja la diversidad productiva provincial y la capacidad de generar valor agregado en origen, con alimentos y bebidas que nacen en valles, la cordillera y el mar», apuntan desde Desarrollo Económico y Productivo.

Anoche, hizo de anfitriona de la presentación de vinos Mariana Cerutti, directora de Vitivinicultura de Río Negro.

Mariana Cerutti recordaba que este viernes y sábado, el espacio Punto Río Negro será nuevamente epicentro de la promoción de la matriz agro productiva provincial. Coordinado por los embajadores gastronómicos Juan Izaguirre y Maru Ávila, más la participación de Lili Molina (Las Grutas), Daiana Chaina (Los Menucos) y Hernán Di Giacomo (General Roca), se ofrecerá un menú de platos y tragos 100 % rionegrinos.

«Dúo de empanadas (una de pescado y otra de capón), un embutido artesanal con hortalizas como plato principal y un alfajor de frambuesa con chocolate de postre» es la propuesta adelanto Izaguirre.

Viajar con los sentidos es la propuesta de BALC y anoche la vivimos en Catedral: desde la cordillera hasta el litoral, pasando por sabores mediterráneos, orientales, amazónicos y urbanos.

Anoche, el reencuentro de cocineros era constante y con mucha alegría. Muchos de ellos compartirán clases magistrales, cenas pop-up exclusivas con menús irrepetibles, degustaciones de vinos, cervezas y sidras locales. La expectativa, una vez más, los acelera en su dinámica. La gastronomía no es para cualquiera, evidentemente.

Lucas Rivas y Ariel Pérez

Bariloche es una fiesta. Está algo fresco, corre ese vientito de siempre pero nada detiene a quienes eligieron hacerse una escapada a BALC, el evento que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario turístico argentino.