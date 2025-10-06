Bariloche: los chefs Izaguirre y Carranza invitan a las clases de cocina que abren el apetito en BALC

La nueva edición de Bariloche a la carta, que empezó este lunes (6 de octubre) y que finalizará el próximo domingo (12 de octubre) desplegará una variada selección de propuestas gastronómicas que permitirá viajar con los sentidos desde la cordillera hasta el litoral, pasando por sabores mediterráneos, amazónicos y urbanos.

Sí, todas esas alternativas. Y desde la región, la cocina y los productos del mar, la meseta, los valles y la comarca andina.

Platos únicos, originales… sorprendentes… esto es lo que distingue a BALC.

Estas opciones, amplias y tentadoras, vendrán desde los restaurantes, los puestos en la Feria, las clases magistrales, las cenas pop-up exclusivas con menús irrepetibles, las degustaciones de vinos, cervezas y sidras locales, pensadas para toda la familia, incluyendo propuestas para niños y opciones para celíacos, vegetarianos y veganos.

Juan Carranza, chef de Valle Medio ya establecido firmemente en Bariloche, se entusiasma cuando dice que “BALC es unión, amigos, gastronomía, turismo, comunicación, productores y personas que quieren vivir una experiencia única a través de la cocina patagónica”.

“Es un momento donde nos juntamos todos y se produce una magia inolvidable. Yo feliz de estar un año más participando de esta movida, aportando mi granito y agradecido obviamente de haber sido convocado”, agrega.

“Estaré en Cervecería Patagonia, en Circuito Chico, combinando productos como truchas, quesos, carnes a bajas temperatura más cerveza artesanal, liderados todos nosotros por Pablo Buzzo, chef líder de este establecimiento”, dice.

“Recomiendo que pasen por Punto Río Negro, en la Feria Gastronómica en el Centro Cívico, donde van a encontrar lo mejor y más representativo de la cocina rionegrina”, concluye.

El chef Juan Izaguirre, embajador de la gastronomía de Río Negro, compartirá una clase el domingo próximo.

En paralelo, su colega y amigo, Juan Izaguirre, embajador gastronómico de esta provincia, quien va a estar en Punto Río Negro, también va a protagonizar una de las clases que se darán en este BALC, que son encuentros donde se comparten recetas, tips, productos, técnicas y sabores que inspiran.

Izaguirre sostiene siempre, a propósito de que Bariloche sea epicentro esta semana de la gastronomía patagónica, que “turismo, hospitalidad y cocina es una alianza sagrada que van de la mano desde siempre y particularmente en esta ciudad de la cordillera. La gastronomía cumple un rol destacado para los visitantes que eligen Bariloche; desde hace años que muchos turistas diagraman su viaje entorno a dónde van a ir a cenar o que producto autóctono o tradicional ofrece esta ciudad”.

La Feria gastronómica en el Centro Cívico, otra área de súper interés para los que buscan exquisiteces.

“Por eso BALC es la escapada perfecta para hacer a esta altura del año”, comenta.

Y es él mismo quien recuerda la agenda de clases que recomienda no perderse. El va a estar el domingo próximo.

Viernes 10 de octubre:

14: 00 hs Clase de Cocina: La cocina de los Ríos, Chile en BALC

15: 00 hs Actividad para niños ¡Supersaludable en la Feria BALC!

La cocina de Giorgio

Giorgio, un carismático y extravagante cocinero, invita a los niños y niñas a embarcarse en una aventura llena de magia, sabores y creatividad.

16:30 hs. Clase de Cocina: Rodrigo Toso (Hotel Catedral Bariloche) y Gisela Medina (Cocineros del Iberá)

19:30 hs Música en vivo: The Tonights

Sábado 11 de octubre:

14: 00 hs Clase de Cocina: La cocina de los Lagos, Chile en BALC

15: 00 hs Actividad para niños ¡Supersaludable en la Feria BALC!

La cocina de Giorgio

16:30 hs. Clase de Cocina: Valu Ramallo y Alberto Arribas. Pastelería y nutrición

19:30 hs Música en vivo: Unde Wande en concierto

Domingo 12 de octubre:

14: 00 hs Clase de Cocina: La cocina de los lagos y Ríos, Chile en BALC

15: 00 hs Actividad para niños ¡Supersaludable en la Feria BALC!

La cocina de Giorgio

16:30 hs. Clase de Cocina Córdoba y Rio Negro se fusiona: Martín Altamirano y Juan Izaguirre.

18:00 hs Música en vivo: Sol llobet en concierto

19:00 hs Música en vivo: Grace & Badlove



“Ojalá puedan venir a Bariloche y pasarla más que bien”, concluyen Carranza e Izaguirre, dos de las decenas y decenas de anfitriones que tendrá esta ciudad esta semana de BALC.



