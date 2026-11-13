Budín de banana, coco y nueces: una receta fácil, húmeda y llena de sabor

Una combinación de banana madura, coco rallado y nueces convierte a este budín en una opción ideal para acompañar el mate, el desayuno o la merienda. Es sencillo de preparar, lleva ingredientes fáciles de conseguir y permite aprovechar las bananas que están muy maduras.

Budín de banana, coco y nueces: ingredientes

3 bananas maduras.

2 huevos.

150 g de azúcar.

100 ml de aceite neutro.

200 g de harina leudante.

50 g de coco rallado.

80 g de nueces picadas.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, si se utiliza harina común).

Una pizca de sal.

Cómo preparar el budín de banana, coco y nueces

1. Preparar las bananas. Pelar las bananas y pisarlas con un tenedor hasta obtener un puré. Cuanto más maduras estén, más dulce y húmedo quedará el budín.

2. Mezclar los ingredientes húmedos. En un recipiente, batir los huevos con el azúcar. Incorporar el aceite, la esencia de vainilla y el puré de banana. Mezclar hasta integrar.

3. Incorporar los ingredientes secos. Agregar la harina previamente tamizada, el coco rallado y la pizca de sal. Integrar con movimientos suaves, sin batir de más.

4. Sumar las nueces. Incorporar las nueces picadas y mezclar para distribuirlas por toda la preparación.

5. Llevar al horno. Volcar la mezcla en una budinera previamente aceitada y enharinada. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 40 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga seco.

6. Dejar enfriar. Retirar del horno, esperar unos minutos y desmoldar. Dejar enfriar antes de cortar.

Un consejo para que quede más rico

Para darle un toque extra, se pueden reservar algunas nueces y espolvorearlas sobre la preparación antes de llevarla al horno. También se puede agregar un poco de coco rallado por encima.

El resultado es un budín húmedo, con el dulzor natural de la banana, el aroma del coco y el toque crocante de las nueces.