Nuevo escándalo en PH: la supuesta pelea de Hernán de Mala Fama con su mujer y una fuerte desmentida

Un nuevo escándalo volvió a sacudir las grabaciones de PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Esta vez, el protagonista fue Hernán Coronel, líder de Mala Fama y participante de MasterChef Celebrity, quien habría mantenido una fuerte discusión con su actual pareja, Berenice Lucrecia, después de realizar una declaración sobre su exmujer.

Según informó PrimiciasYa, la situación fue revelada en Intrusos (América TV), donde aseguraron que un comentario del cantante sobre su pasado sentimental habría provocado un momento de tensión detrás de cámaras. La versión se conoció después de otro episodio polémico que involucró a Santi Maratea y la China Ansa durante una grabación del mismo ciclo.

Nuevo escándalo en PH: qué pasó con Hernán de Mala Fama y su mujer

Todo habría comenzado durante una de las consignas habituales del programa, en las que los invitados comparten experiencias personales frente a sus compañeros.

En ese contexto, Hernán Coronel habría recordado a su exmujer, madre de sus tres hijos mayores, como una persona fundamental en su vida amorosa.

De acuerdo con lo que contó Natalie Weber en Intrusos, las palabras del músico habrían provocado el enojo de su actual pareja, Berenice Lucrecia.

La panelista aseguró que la mujer intentó intervenir mientras se desarrollaba la grabación, pero que el representante del cantante se lo impidió.

“Ella quiso interrumpir, pero el mánager de Hernán no se lo permitió”, relató Weber.

Según esa versión, la situación no terminó allí.

La supuesta discusión a los gritos que habría sorprendido a los invitados de PH

Durante uno de los cortes de la grabación, Hernán Coronel y Berenice habrían protagonizado un fuerte intercambio.

“En un momento hubo un corte y ahí tuvieron un entredicho Berenice Lucrecia y Hernán”, explicó Natalie Weber.

Cuando Rodrigo Lussich preguntó si el episodio había ocurrido delante de otras personas, la panelista aseguró que los presentes habían escuchado la discusión.

La situación generó interrogantes sobre el material grabado y sobre la posibilidad de que el conflicto apareciera en la emisión del sábado.

Daniel Ambrosino contó que la producción se encontraba trabajando en la edición del programa y que todavía no estaba definido qué fragmentos llegarían a la pantalla.

La mujer de Hernán de Mala Fama rompió el silencio y desmintió el escándalo

Sin embargo, la polémica sumó un giro inesperado cuando Berenice Lucrecia salió a desmentir públicamente la versión difundida en Intrusos.

En diálogo con Sálvese quien pueda, el programa de Yanina Latorre, aseguró que nunca protagonizó una discusión con su pareja durante la grabación.

“Ni siquiera pude asistir a la grabación”, afirmó.

La mujer explicó que había acompañado al músico hasta el canal junto a su hija de 11 meses, pero que la producción le asignó un camarín y un espacio con televisión para seguir el programa.

Según su relato, permaneció alejada del estudio durante toda la grabación y no tuvo contacto con Hernán hasta que terminó.

“Nunca discutimos ni por nada, no sé lo que están diciendo”, sostuvo.

Además, cuestionó la versión que circuló sobre el supuesto enfrentamiento y aseguró que no existió ninguna situación de celos.

Qué dijo Berenice sobre la exmujer de Hernán Coronel

Berenice también se refirió al comentario que, según las primeras versiones, habría originado el conflicto.

Explicó que durante la grabación le preguntaron al cantante cómo había conocido a sus parejas y que Hernán habló tanto de su primera relación como de la historia que comparte actualmente con ella.

La mujer negó que el músico hubiera dicho que su exesposa fue quien le enseñó a amar.

Además, aseguró que el público podrá comprobarlo cuando se emita el programa.

De esta manera, la pareja de Hernán Coronel rechazó la existencia de una pelea y cuestionó la información difundida sobre lo ocurrido detrás de cámaras.

PH: Podemos Hablar, otra vez en medio de una polémica

El episodio se conoció pocos días después de que PH: Podemos Hablar quedara en el centro de la atención por un cruce entre Santi Maratea y la periodista China Ansa.

El programa de Andy Kusnetzoff, que reúne a distintas figuras para compartir historias personales, volvió así a generar repercusiones antes de su emisión.

En esta oportunidad, las versiones sobre una supuesta discusión entre Hernán de Mala Fama y su pareja despertaron interrogantes sobre qué sucedió realmente durante la grabación.

Mientras desde Intrusos sostuvieron que existió un momento de tensión, Berenice fue categórica al negar la pelea.

Ahora, la atención está puesta en la próxima emisión de PH: Podemos Hablar, prevista para el sábado 14 de noviembre, para conocer qué declaraciones del cantante finalmente formarán parte del programa.