Café usado y medio tomate en la parrilla: el truco casero que pocos conocen antes de hacer un asado

Preparar un buen asado no depende solamente de la calidad de la carne o de conseguir las brasas perfectas. La limpieza de la parrilla también cumple un papel fundamental para evitar que los restos de grasa y alimentos quemados alteren el sabor de la comida. En este contexto, un truco casero comenzó a despertar curiosidad: utilizar café molido usado y medio tomate para limpiar los fierros antes de cocinar.

Según publicó El Cronista, esta combinación permite aprovechar dos ingredientes que suelen estar presentes en cualquier cocina. El café actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender residuos adheridos, mientras que la humedad y los ácidos naturales del tomate pueden facilitar la remoción de restos superficiales de grasa.

Para qué sirve tirar café usado en la parrilla antes del asado

Los restos de café molido que quedan después de preparar una infusión pueden reutilizarse para algunas tareas de limpieza.

En el caso de la parrilla, la textura granulada del café permite generar una fricción suave sobre los fierros, lo que ayuda a remover restos de alimentos y suciedad.

Para utilizarlo, es importante que el café esté seco y que la parrilla se encuentre completamente fría.

El procedimiento consiste en distribuir una pequeña cantidad sobre la superficie y frotar con un cepillo adecuado para retirar los residuos adheridos.

El café no reemplaza una limpieza profunda, pero puede funcionar como complemento para desprender suciedad superficial.

Por qué recomiendan pasar medio tomate por la parrilla caliente

El segundo ingrediente de este truco es el tomate, una fruta que contiene agua y ácidos orgánicos naturales, como el cítrico y el málico.

Al frotar un tomate cortado por la mitad sobre los fierros calientes, la humedad puede ayudar a ablandar restos de grasa y comida quemada, facilitando su posterior eliminación.

Además, el contacto con la superficie caliente libera jugos que contribuyen a humedecer las zonas donde se acumularon residuos.

Este método se utiliza especialmente como una limpieza complementaria antes de colocar la carne.

Sin embargo, no está demostrado que pasar tomate impida por sí solo que los alimentos se peguen, ni que desinfecte adecuadamente una parrilla sucia.

Cómo limpiar la parrilla con café usado y tomate: paso a paso

Para poner en práctica este truco casero, se pueden seguir estos pasos:

Dejar secar el café usado. Después de preparar la infusión, separar los restos de café molido y permitir que pierdan la humedad. Limpiar la parrilla fría. Distribuir una pequeña cantidad de café seco sobre los fierros y frotar con un cepillo apto para parrillas. Retirar todos los residuos. Pasar un paño húmedo para eliminar el café y la suciedad desprendida. Encender las brasas. Calentar la parrilla como se hace habitualmente antes de colocar la carne. Cortar un tomate por la mitad. Sujetarlo con una pinza larga o un utensilio adecuado para evitar quemaduras. Frotar el tomate sobre los fierros calientes. Pasar la parte cortada sobre la superficie, especialmente donde puedan quedar residuos superficiales. Retirar los restos desprendidos. Antes de cocinar, comprobar que no hayan quedado partículas de café, tomate o suciedad sobre la parrilla.

Una vez que la superficie esté limpia y alcance la temperatura adecuada, se puede comenzar con la cocción del asado.

Qué precauciones hay que tener antes de probar este truco

Aunque se trata de ingredientes comunes, es importante utilizarlos correctamente.

El café nunca debe arrojarse directamente sobre las brasas o las llamas, ya que puede quemarse, generar humo y dejar residuos.

También conviene evitar los cepillos metálicos deteriorados: sus pequeñas cerdas pueden desprenderse y quedar adheridas a la superficie de cocción.

Si la parrilla presenta una acumulación importante de grasa o restos carbonizados, lo más recomendable es realizar una limpieza completa con utensilios apropiados.

El tomate y el café pueden ayudar a aflojar la suciedad, pero no sustituyen las medidas habituales de higiene ni garantizan una desinfección de la superficie.

El secreto de un buen asado también está en la limpieza

En Argentina, preparar un asado es mucho más que cocinar carne: es una tradición que reúne a familiares y amigos alrededor del fuego.

Por eso, cada detalle cuenta, desde la elección de la leña o el carbón hasta la temperatura de las brasas y el estado de la parrilla.

Reutilizar café molido y aprovechar medio tomate puede ser una alternativa sencilla para complementar la limpieza de los fierros, especialmente cuando se busca reducir el uso de productos de limpieza sobre las superficies que estarán en contacto con los alimentos.

La clave es retirar completamente los residuos y asegurarse de que la parrilla esté en buenas condiciones antes de comenzar a cocinar.