Sin ganadores: Quini 6 deja vacantes y un pozo millonario de $7.200 millones en juego

El Quini 6 volvió a mantener en vilo a los apostadores de todo el país, este domingo 14 de junio 2026. Durante el sorteo número 3.382, la fortuna se mostró esquiva para las categorías más abultadas, provocando que los pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaran completamente vacantes.

De acuerdo con los datos oficiales de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, esta falta de ganadores del primer premio de Quini 6 generó un salto masivo en el acumulado, aunque la jornada sí distribuyó alegrías federales gracias al tradicional esquema de aciertos menores.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 14 de junio 2026

El bolillero del sorteo 3.382 del Quini 6 arrojó combinaciones diversas, que desafiaron las jugadas fijas de miles de argentinos. El desglose oficial de las cifras favorecidas en cada una de sus modalidades detalla el siguiente panorama:

Tradicional Primer Sorteo : 02 – 10 – 18 – 21 – 30 – 36 (Vacante)

: 02 – 10 – 18 – 21 – 30 – 36 (Vacante) La Segunda del Quini : 00 – 21 – 25 – 27 – 33 – 34 (Vacante)

: 00 – 21 – 25 – 27 – 33 – 34 (Vacante) La Revancha : 11 – 13 – 17 – 18 – 28 – 41 (Vacante)

: 11 – 13 – 17 – 18 – 28 – 41 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 00 – 10 – 11 – 16 – 25 – 34 (5 ganadores con 5 aciertos)

La gran recompensa de la noche se concentró en el «Siempre Sale», donde cinco apostadores compartieron un pozo global de $478 millones. Gracias a este mecanismo de resolución obligatoria, cada uno de los afortunados ganadores percibirá una cifra superior a los $95,6 millones.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: el pozo acumulado de Quini 6 escala a cifras millonarias

Ante la falta de tarjetas con seis aciertos en el tablero principal, las autoridades de la Lotería de Santa Fe anunciaron que el Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado histórico de $7.200 millones para el sorteo del próximo miércoles 17 de junio 2026; este impresionante monto se convertirá en uno de los principales atractivos de la semana para el público apostador.

La recepción de boletas comerciales estará abierta en las agencias oficiales del país, hasta los horarios límites previstos para la jornada de mediados de semana.

El sorteo, respaldado por las normativas de transparencia de la institución oficial santafesina, se realizará a las 21:15 y podrá seguirse en vivo a través de la TV Pública, señales televisivas regionales y por streaming mediante la plataforma oficial de YouTube del organismo.