Cómo hacer una torta de chocolate intenso sin huevos
El bocado goloso que todos no merecemos, aunque nos estemos cuidando. La propuesta es de @deliascake.
Lista de Ingredientes
harina 000: 150 gr
azúcar: 100 gr
cacao amargo: 60 gr
polvo de hornear: 2 cditas.
manteca derretida o aceite neutro: 90 gr
agua tibia: 380 ml
PARA EL GANACHE: --
crema de leche: 150 ml
chocolate: 150 gr
Preparación
1. Mezclar en un bol la harina, azúcar, cacao y polvo de hornear. Sumar la manteca derretida y el agua tibia. Mezclar hasta integrar.
2. Volcar en un molde, de 18 cm de diámetro, enmantecado y llevar a horno pre calentado 20-30 minutos a 180° C (hasta que al pinchar salga con algunas migas).
3. Para la ganache: calentar la crema hasta que casi hierva, volcarla sobre el chocolate picado y mezclar hasta que quede liso. Cubrir la torta cuando esté fría.
Comentarios