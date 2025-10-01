SUSCRIBITE
Yo Como

Cómo hacer una torta de chocolate intenso sin huevos

El bocado goloso que todos no merecemos, aunque nos estemos cuidando. La propuesta es de @deliascake.

Redacción

Por Redacción

El bocado goloso que todos no merecemos, aunque nos estemos cuidando. La propuesta es de @deliascake.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 000: 150 gr

azúcar: 100 gr

cacao amargo: 60 gr

polvo de hornear: 2 cditas.

manteca derretida o aceite neutro: 90 gr

agua tibia: 380 ml

PARA EL GANACHE: --

crema de leche: 150 ml

chocolate: 150 gr

Preparación

1. Mezclar en un bol la harina, azúcar, cacao y polvo de hornear. Sumar la manteca derretida y el agua tibia. Mezclar hasta integrar.

2. Volcar en un molde, de 18 cm de diámetro, enmantecado y llevar a horno pre calentado 20-30 minutos a 180° C (hasta que al pinchar salga con algunas migas).

3. Para la ganache: calentar la crema hasta que casi hierva, volcarla sobre el chocolate picado y mezclar hasta que quede liso. Cubrir la torta cuando esté fría.


Temas

Alimentación saludable

chocolate

Cómo hacer

Gastronomía

Repostería
