Budín de frutilla sin gluten y sin azúcar: se prepara en licuadora y en pocos minutos

Lista de Ingredientes frutillas: 2 tazas huevos: 2 yogurt natural: 1 taza avena sin gluten o harina de almendras: 1 taza polvo de hornear: 1 cucharada esencia de vainilla: opcional miel o edulcorante: opcional al gusto

En plena temporada de frutillas en la Argentina, llega una opción dulce, fresca y saludable para disfrutar sin culpa: un budín de frutilla sin gluten, sin azúcar y sin harina, que se prepara completamente en licuadora.

La propuesta es ideal para quienes buscan postres fáciles, nutritivos y aptos para personas con celiaquía o que prefieren evitar el gluten. Con pocos ingredientes y en menos de una hora, se obtiene un budín húmedo, con textura suave y sabor natural.

Preparación paso a paso:

Licuar los ingredientes húmedos: colocar en la licuadora las frutillas, los huevos, el yogur, la miel y la vainilla. Procesar hasta lograr una mezcla homogénea. Agregar los ingredientes secos: incorporar la avena sin gluten y el polvo para hornear. Volver a licuar hasta integrar bien. Verter la mezcla: engrasar o cubrir con papel manteca un molde para budín y volcar la preparación. Hornear: cocinar a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga seco. Dejar enfriar: esperar unos minutos antes de desmoldar para conservar la textura.

Un postre saludable y libre de TACC

Esta versión del clásico budín se elabora con ingredientes naturalmente sin gluten y de alto valor nutritivo. Las frutillas aportan frescura, color y antioxidantes; la avena certificada sin TACC suma fibra y energía; y el yogur ofrece proteínas y una textura cremosa.

Además, al reemplazar el azúcar por miel o edulcorante, se logra una preparación liviana, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.

