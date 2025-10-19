SUSCRIBITE
30 min
Yo Como

Budín de frutilla sin gluten y sin azúcar: se prepara en licuadora y en pocos minutos

Una receta saludable y sin gluten, ideal para aprovechar la temporada de frutillas en Argentina.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

frutillas: 2 tazas

huevos: 2

yogurt natural: 1 taza

avena sin gluten o harina de almendras: 1 taza

polvo de hornear: 1 cucharada

esencia de vainilla: opcional

miel o edulcorante: opcional al gusto

En plena temporada de frutillas en la Argentina, llega una opción dulce, fresca y saludable para disfrutar sin culpa: un budín de frutilla sin gluten, sin azúcar y sin harina, que se prepara completamente en licuadora.

La propuesta es ideal para quienes buscan postres fáciles, nutritivos y aptos para personas con celiaquía o que prefieren evitar el gluten. Con pocos ingredientes y en menos de una hora, se obtiene un budín húmedo, con textura suave y sabor natural.

Preparación paso a paso:

  1. Licuar los ingredientes húmedos: colocar en la licuadora las frutillas, los huevos, el yogur, la miel y la vainilla. Procesar hasta lograr una mezcla homogénea.
  2. Agregar los ingredientes secos: incorporar la avena sin gluten y el polvo para hornear. Volver a licuar hasta integrar bien.
  3. Verter la mezcla: engrasar o cubrir con papel manteca un molde para budín y volcar la preparación.
  4. Hornear: cocinar a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga seco.
  5. Dejar enfriar: esperar unos minutos antes de desmoldar para conservar la textura.

    Un postre saludable y libre de TACC

    Esta versión del clásico budín se elabora con ingredientes naturalmente sin gluten y de alto valor nutritivo. Las frutillas aportan frescura, color y antioxidantes; la avena certificada sin TACC suma fibra y energía; y el yogur ofrece proteínas y una textura cremosa.

    Además, al reemplazar el azúcar por miel o edulcorante, se logra una preparación liviana, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.

    Imagen generada con IA.


