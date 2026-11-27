Buñuelos de espinaca súper esponjosos en pocos minutos
No te pierdas la oportunidad de comer rico y sano. La sugerencia es de @healthycooking.ar.
Buñuelos de espinaca súper esponjosos en pocos minutos
No te pierdas la oportunidad de comer rico y sano. La sugerencia es de @healthycooking.ar.
Lista de Ingredientes
espinacas crudas: ½ paquete
cebolla grande: 1
huevos: 2
harina 0000: 1 taza
polvo para hornear: 1 cdita.
queso rallado: a gusto
soda o leche: c/n
Preparación
1- Lavar muy bien las espinacas, secar y cortar de manera pequeña. Reservar.
2- Cortar y picar la cebolla, rehogar en una sartén con muy poquito aceite y una pizca de sal. Cuando estén transparentes, retirar del fuego.
3- En un bol agregar todos los ingredientes, mezclar y de a poco agregar el agua gasificada hasta obtener una mezcla cremosa. Dejar reposar unos minutos.
4- En una sartén u ollita, colocar abundante aceite y calentar muy bien para freír los buñuelos. La temperatura del aceite debe ser de unos 180° C y es súper importante para que no absorba aceite y queden sequitas y crocantes. Con la ayuda de una cuchara vamos agregando la preparación de a poco para freírlas. Una vez doradas de ambos lados se retiran y colocan sobre papel absorbente. Y acompañar con alguna salsita.
Tip:
- Si quieren cocinarlas al horno deben hacerlas en forma de croquetas.
Comentarios