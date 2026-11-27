Lista de Ingredientes espinacas crudas: ½ paquete cebolla grande: 1 huevos: 2 harina 0000: 1 taza polvo para hornear: 1 cdita. queso rallado: a gusto soda o leche: c/n

Preparación

1- Lavar muy bien las espinacas, secar y cortar de manera pequeña. Reservar.

2- Cortar y picar la cebolla, rehogar en una sartén con muy poquito aceite y una pizca de sal. Cuando estén transparentes, retirar del fuego.

3- En un bol agregar todos los ingredientes, mezclar y de a poco agregar el agua gasificada hasta obtener una mezcla cremosa. Dejar reposar unos minutos.

4- En una sartén u ollita, colocar abundante aceite y calentar muy bien para freír los buñuelos. La temperatura del aceite debe ser de unos 180° C y es súper importante para que no absorba aceite y queden sequitas y crocantes. Con la ayuda de una cuchara vamos agregando la preparación de a poco para freírlas. Una vez doradas de ambos lados se retiran y colocan sobre papel absorbente. Y acompañar con alguna salsita.

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