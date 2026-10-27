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Yo Como

Pizza de arroz con pollo: una versión original, rica y salvadora

Una idea más que buena para quienes todavía no calculan las cantidades. La sugerencia es de @lasrecetasdesimon.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
20 min cronometro
Yo Como

Pizza de arroz con pollo: una versión original, rica y salvadora

Una idea más que buena para quienes todavía no calculan las cantidades. La sugerencia es de @lasrecetasdesimon.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

arroz cocido: 400 gr

huevos: 3 o 4

agua: 50 ml

queso rallado: 50 gr

sal y pimienta negra: a gusto

pechuga de pollo grande: 1

cebolla: ½ unidad

cebollitas de verdeo: 2

puré de tomate: c/n

mozzarella: 150 gr

Preparación

Si sobró, arroz porque hiciste de más, lo metemos en la licuadora junto con los huevos, queso rallado y un chorro de agua. Procesás hasta que quede como una pasta. Si no hay licuadora se puede mixear o aplatar con un pisapapas.

Esa preparación para ponemos en una pizzera, ligeramente aceitada, desparramando bien. Rociamos un toque de aceite por arriba y llevamos a horno, pre calentado a 200° C, por 20 minutos.

Mientras tanto, cortamos en cubitos la pechuga de pollo y llevamos a una sartén a fuego fuerte, con un chorrito de aceite. Agregamos un poquito de cebolla blanca y de verdeo. Condimentamos y sumamos puré de tomate, cantidad necesaria. Dejamos cocinar de 10 a 15 minutos.

Sale la base de pizza de arroz del horno. Arriba le ponemos el pollo, espolvoreamos con queso y volvemos a llevarla al horno unos minutos, hasta que gratine la mozzarella.


Temas

Alimentación

arroz

comidas livianas

Cómo hacer

Gastronomía

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