Pizza de arroz con pollo: una versión original, rica y salvadora
Una idea más que buena para quienes todavía no calculan las cantidades. La sugerencia es de @lasrecetasdesimon.
Pizza de arroz con pollo: una versión original, rica y salvadora
Una idea más que buena para quienes todavía no calculan las cantidades. La sugerencia es de @lasrecetasdesimon.
Lista de Ingredientes
arroz cocido: 400 gr
huevos: 3 o 4
agua: 50 ml
queso rallado: 50 gr
sal y pimienta negra: a gusto
pechuga de pollo grande: 1
cebolla: ½ unidad
cebollitas de verdeo: 2
puré de tomate: c/n
mozzarella: 150 gr
Preparación
Si sobró, arroz porque hiciste de más, lo metemos en la licuadora junto con los huevos, queso rallado y un chorro de agua. Procesás hasta que quede como una pasta. Si no hay licuadora se puede mixear o aplatar con un pisapapas.
Esa preparación para ponemos en una pizzera, ligeramente aceitada, desparramando bien. Rociamos un toque de aceite por arriba y llevamos a horno, pre calentado a 200° C, por 20 minutos.
Mientras tanto, cortamos en cubitos la pechuga de pollo y llevamos a una sartén a fuego fuerte, con un chorrito de aceite. Agregamos un poquito de cebolla blanca y de verdeo. Condimentamos y sumamos puré de tomate, cantidad necesaria. Dejamos cocinar de 10 a 15 minutos.
Sale la base de pizza de arroz del horno. Arriba le ponemos el pollo, espolvoreamos con queso y volvemos a llevarla al horno unos minutos, hasta que gratine la mozzarella.
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