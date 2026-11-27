La tendencia en coloración apuesta por resultados cada vez más naturales: menos contrastes marcados y más tonos que respetan la base del pelo, suman dimensión y aportan luz. El objetivo es lograr un color con movimiento, brillo y un aspecto saludable.

Entre los favoritos se destaca el cobrizo, que llega en distintas versiones. Marisol Leiva, Hair Color Artist de Garnier y L’Oréal Paris, señala al Pumpkin Spice —una combinación de cobre, canela y dorado— y al Soft Copper, una alternativa más suave y natural.

Para quienes eligen colorearse en casa, algunas opciones son el 6646 Cobrizo Rubí de Nutrisse y el 6.46 Rojo Cobrizo de Cor Intensa.

Otra apuesta fuerte es el brunette iluminado: una base castaña que conserva su profundidad y suma reflejos caramelo, miel o beige. Pablo Sánchez, Hair Stylist & Colorist de L’Oréal Professionnel, destaca que la luminosidad también depende de conservar zonas más oscuras.

“Más claro no siempre significa más luminoso; conservar zonas de profundidad es justamente lo que hace que la luz resalte”, explica. Dentro de esta tendencia, las propuestas de salón incluyen distintas versiones de Brunette, con tonos café, moka y avellana, y Caramel, que combina destellos dorados y matices miel.

Para hacer en casa, algunas alternativas son el 5U Castaño Claro Universal de Excellence Sin Amoníaco, el 5.3 Castaño Claro Dorado de Excellence Creme y el 5.0 Castaño Claro de Nutrisse Óleos. La importancia de elegir el tono justo Más allá de las propuestas, el color debe adaptarse a cada persona.

“La temperatura de la piel, el color de ojos, la textura del cabello y la base natural nos orientan para elegir el tono adecuado”, explica Leiva.

Para mantenerlo luminoso, los expertos recomiendan usar productos capilares con filtros UV, incorporar tratamientos nutritivos específicos para cabellos teñidos y reducir el uso de herramientas térmicas. Si se utiliza planchita o buclera, es importante aplicar protector térmico. La consigna es apostar por colores que acompañen la base natural, aporten luz y se adapten al estilo de cada persona, sin resignar la salud del pelo.