El riesgo país de Argentina retrocedió este viernes 27 de noviembre 2026 a 946 puntos básicos, perforando el umbral de las 1.000 unidades tras registrar una caída de 121 puntos (cerca del 11%) respecto del cierre previo de 1.067 puntos.

De acuerdo con las mediciones de JP Morgan, los reportes oficiales de la Secretaría de Finanzas, que adjudicó $26,71 billones en su última licitación con un rollover del 104,87%, y los datos de mercado consignados por Infobae, los bonos Globales bajo ley extranjera promedian este viernes una suba del 2,8% en Nueva York, tras haber rebotado un 2,1% en promedio durante la jornada previa en la Bolsa porteña.

El descenso, que ubica al indicador en su nivel más bajo desde el 19 de noviembre 2026 y lejos del pico intradiario de 1.139 unidades alcanzado esta semana, acompaña el repunte de los bonos soberanos en dólares y el esquema de financiamiento detallado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar los vencimientos de deuda de enero 2027.

Qué observan los analistas sobre el riesgo país, los bonos y la rueda reducida en Wall Street

El comportamiento del riesgo país y de los bonos soberanos en el cierre de la semana responde a una combinación de factores locales y externos, que los operadores monitorean de cerca:

Qué mide el indicador de JP Morgan: el índice refleja la diferencia de rendimiento que exigen los inversores para mantener deuda soberana de Argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por lo que una caída de tres dígitos en la jornada marca una compresión en el costo de financiamiento implícito en el mercado secundario. La advertencia de Vector Investments: desde la consultora Vector Investments señalaron que, si bien el contexto externo abrió una ventana favorable, los activos locales respondieron y las brechas cambiarias se redujeron, la consolidación de esta mejora exigirá continuidad sin depender de operaciones concentradas ni de mecanismos extraordinarios de estabilización, en un escenario donde el consumo continúa debilitado. Horario acotado en Nueva York: tras el feriado del jueves por el Día de Acción de Gracias, la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq operan este viernes de 11:30 a 15:00 hora argentina, por lo que la referencia externa para los ADR finalizará tres horas antes del cierre local de las 18:00, en una sesión de liquidez acotada donde los inversores siguen las acciones tecnológicas, la política de la Reserva Federal y las ventas del Black Friday.

Cómo se compone el plan de Luis Caputo para cubrir los vencimientos de deuda de enero 2027

Más allá del rebote de los títulos públicos en una rueda de Wall Street con horario reducido hasta las 15 de Argentina por el Black Friday, el mercado incorporó la hoja de ruta oficial presentada por Luis Caputo para reunir los US$ 4.300 a US$ 4.400 millones que vencen en enero 2027: