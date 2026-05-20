Dólar hoy miércoles 20 de mayo 2026: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros?.

En la apertura de los mercados de este miércoles 20 de mayo 2026, la plaza financiera argentina exhibe una dinámica de consolidación y calma operativa. Bajo el monitoreo del Banco Central (BCRA), las cotizaciones del dólar oficial y los financieros inician el día con variaciones marginales, que responden al equilibrio entre la oferta privada y las necesidades del comercio exterior.

En este contexto, el dólar oficial continúa operando como el ancla nominal del sistema de precios, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una brecha técnica acotada, respaldada por la firmeza de las reservas líquidas y una absorción de pesos constante en el mercado secundario.

¿A cuánto cotizan los dólares en todas sus plazas este miércoles 20 de mayo 2026? Seguí la información actualizada en esta nota.

Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial este miércoles 20 de mayo 2026?

En la apertura de este miércoles 20 de mayo 2026, el dólar oficial inicia la actividad en Banco Nación a:

$1.370 para la compra.

$1.420 para la venta.

Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos este miércoles 20 de mayo 2026

El dólar oficial en el circuito minorista se mantiene como la referencia central del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.

En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1365 1415 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1365 1415 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1376 1426 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1375 1430 Banco BPN 1360 1430

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: ¿a cuánto están este miércoles 20 de mayo 2026?

El dólar oficial arranca la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta; este nivel de precios completa la progresión semanal del crawling peg, administrado por la autoridad monetaria para preservar la competitividad externa.

En consecuencia, el dólar tarjeta, que incluye la carga impositiva para consumos y servicios digitales en el exterior, se posiciona en los:

$1.846.

Según los registros oficiales del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista busca brindar un marco de certidumbre para los ahorristas en el tramo final de la quincena en curso de mayo 2026.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: a cuánto cotizan este miércoles 20 de mayo 2026

En el ámbito de las operaciones bursátiles, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza en el inicio de esta mañana a:

$1.430, manteniendo una paridad sólida frente a la demanda minorista.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1475, funcionando como el canal principal para la gestión de activos corporativos internacionales.

La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este miércoles es atribuida por analistas a la vigencia de tasas de interés reales positivas, que así desincentivan la dolarización de carteras en el corto plazo.

El Riesgo País y su relación con el dólar oficial y financieros: qué pasa hoy en el mercado

Un indicador determinante para el clima de inversión en Argentina es el Riesgo País, elaborado por el JP Morgan, que en la apertura de hoy se sitúa en los:

544 puntos básicos.

Este indicador influye positivamente en el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, al reducir las expectativas de volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:

$1.415 para la compra.

$1.435 para la venta.

Al igual que en las ruedas previas, la convergencia entre los distintos tipos de cambio sugiere un escenario de alta previsibilidad macroeconómica de cara al cierre de mayo 2026.