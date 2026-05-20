Dólar hoy miércoles 20 de mayo 2026: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros?
El pulso del mercado cambiario define los valores del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en una mañana de estabilidad técnica. Repasamos las pizarras del Banco Nación y el comportamiento de los indicadores bursátiles.
En la apertura de los mercados de este miércoles 20 de mayo 2026, la plaza financiera argentina exhibe una dinámica de consolidación y calma operativa. Bajo el monitoreo del Banco Central (BCRA), las cotizaciones del dólar oficial y los financieros inician el día con variaciones marginales, que responden al equilibrio entre la oferta privada y las necesidades del comercio exterior.
En este contexto, el dólar oficial continúa operando como el ancla nominal del sistema de precios, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una brecha técnica acotada, respaldada por la firmeza de las reservas líquidas y una absorción de pesos constante en el mercado secundario.
¿A cuánto cotizan los dólares en todas sus plazas este miércoles 20 de mayo 2026? Seguí la información actualizada en esta nota.
Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial este miércoles 20 de mayo 2026?
En la apertura de este miércoles 20 de mayo 2026, el dólar oficial inicia la actividad en Banco Nación a:
- $1.370 para la compra.
- $1.420 para la venta.
Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos este miércoles 20 de mayo 2026
El dólar oficial en el circuito minorista se mantiene como la referencia central del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central.
En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1365
|1415
|Banco Nación
|1370
|1420
|Banco ICBC
|1365
|1415
|Banco BBVA
|1370
|1420
|Banco Supervielle
|1376
|1426
|Banco Ciudad de Bs As
|1360
|1420
|Banco Patagonia
|1370
|1420
|Banco Hipotecario
|1380
|1420
|Banco Santander
|1370
|1420
|Banco Credicoop
|1370
|1420
|Banco Macro
|1365
|1425
|Banco Piano
|1375
|1430
|Banco BPN
|1360
|1430
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: ¿a cuánto están este miércoles 20 de mayo 2026?
El dólar oficial arranca la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta; este nivel de precios completa la progresión semanal del crawling peg, administrado por la autoridad monetaria para preservar la competitividad externa.
En consecuencia, el dólar tarjeta, que incluye la carga impositiva para consumos y servicios digitales en el exterior, se posiciona en los:
- $1.846.
Según los registros oficiales del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista busca brindar un marco de certidumbre para los ahorristas en el tramo final de la quincena en curso de mayo 2026.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: a cuánto cotizan este miércoles 20 de mayo 2026
En el ámbito de las operaciones bursátiles, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza en el inicio de esta mañana a:
- $1.430, manteniendo una paridad sólida frente a la demanda minorista.
En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:
- $1475, funcionando como el canal principal para la gestión de activos corporativos internacionales.
La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este miércoles es atribuida por analistas a la vigencia de tasas de interés reales positivas, que así desincentivan la dolarización de carteras en el corto plazo.
El Riesgo País y su relación con el dólar oficial y financieros: qué pasa hoy en el mercado
Un indicador determinante para el clima de inversión en Argentina es el Riesgo País, elaborado por el JP Morgan, que en la apertura de hoy se sitúa en los:
- 544 puntos básicos.
Este indicador influye positivamente en el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, al reducir las expectativas de volatilidad en el mercado informal o dólar blue, que abre a:
- $1.415 para la compra.
- $1.435 para la venta.
Al igual que en las ruedas previas, la convergencia entre los distintos tipos de cambio sugiere un escenario de alta previsibilidad macroeconómica de cara al cierre de mayo 2026.
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