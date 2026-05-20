Locro patrio: la receta propuesta por la chef zapalina Graciela Caffa Lucero

Lista de Ingredientes porotos pallares: 400 gr maíz blanco pisado: 500 gr panceta: 300 gr chorizo de cerdo o mezcla: 500 gr falda / roas beef / aguja con hueso: 1½ kg chorizo colorado: 3 unidades calabaza / cabutia / zapallo plomo: 1 kg cebollas: 1 kg tomates: 1 kg ajo: 3 dientes orégano + ají molido: a gusto sal: a gusto queso cremoso: 300 gr

Preparación

La noche anterior dejar en remojo los porotos y el maíz. Al día siguiente a las 8 am, colocarlos en olla grande y profunda con agua nueva. Dejar hervir a fuego medio una hora y media. Mientras tanto preparar el resto de ingredientes.

Cortar la panceta en bastones, la carne en porciones no tan pequeñas, rallar la mitad del zapallo y el resto cortarlo en cubos pequeños.

Blanquear los chorizos en agua hirviendo para retirar un poco de grasa y cortarlos en rodajas gruesas. A las 9:30 am incorporar a la olla la carne que puede o no ser con hueso, la panceta, los chorizos y condimentar con sal y orégano (un puñado grande) dejar hervir una hora más. A las 10:30 incorporar el zapallo en cubos y el rallado.

Mientras tanto preparar la salsa que servirá para terminar el locro y la que usaremos para hacer una opción picante. Cortar la cebolla pequeña y saltearla en una olla con aceite y sal para que sude, una vez tierna incorporar el ajo y el tomate rallado (o en su defecto un litro de salsa de tomate de botella). Condimentar con sal, pimienta, orégano y dejar cocinar media hora.

Revolver el locro cada tanto para evitar que se pegue y terminarlo a fuego mínimo. A las 12 o 12:30 el locro habrá espesado por el zapallo y le incorporaremos ¾ de salsa que elaboramos. Mezclamos bien y dejamos reposar hasta servir.

Al resto de la salsa incorporarle ají molido o el picante de preferencia para servir junto al locro. «Mi abuela lo servía con trozos de queso cremoso y pan casero y así me gusta servirlo a mí, junto a la salsita picante. Es una receta sencilla, sin tantos ingredientes y que me transporta directo a la infancia tan feliz y tan llena de los sabores de mi abuela que hacia magia en la cocina«, comentó Graciela al compartirnos esta receta.