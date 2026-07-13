Caminos y Sabores celebró 20 ediciones con récord de ventas

Caminos y Sabores celebró 20 ediciones estrenando nueva casa BA Ferial y potenciando a más de 500 emprendedores y pymes federales: durante cuatro días, del jueves 9 al domingo 12 de julio. El evento que ha sabido posicionarse como el encuentro definitivo donde descubrir alimentos, bebidas, artesanías y destinos turísticos de todo el país en un mismo lugar, se convirtió, un año más, en la mayor vidriera de la identidad.

A modo de balance, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó los resultados obtenidos y el trabajo realizado para garantizar una experiencia positiva tanto para expositores como para visitantes. «Estamos muy contentos por la cantidad de metros cuadrados que se comercializaron. El flujo de público se mantuvo con respecto a la edición anterior, pero lo más sorprendente fue el trabajo que se hizo desde el punto de vista logístico», afirmó.



En cuanto al desempeño comercial, aseguró que las devoluciones de los expositores fueron muy alentadoras. «Los expositores con los que hablé están muy contentos. Muchos me dijeron que vendieron más que el año pasado», reveló.

Una edición especial para los productores: números, ventas y proyecciones de la edición aniversario



En su vigésima edición, El Gran Mercado Argentino concluyó con 100.000 visitantes motivados por descubrir la nueva sede BA Ferial y el país entero a través de los productos de más de 500 emprendedores y presenciar clases de algunos de los más de 40 chefs que cocinaron platos bajo el lema “El Gran Banquete Argentino”. Para expositores, referentes del retail, supermercados, distribuidores y tiendas gourmet, la feria dejó un saldo de más de 15.000 millones de pesos en volumen de operaciones.

Bajo el slogan de «La Ronda más rica del país», las Rondas de Negocios del BNA tuvieron como objetivo principal conectar de manera directa a los pequeños y medianos productores regionales de alimentos, bebidas y artesanías con grandes compradores del mercado general.

Germán Martitegui dio una masterclass de cocina.



Con un espacio estratégico y exclusivo para expositores y compradores en el Auditorio del Pabellón 6 de BA Ferial, durante tres días de intensa actividad -que comenzó el miércoles 8 y culminó el viernes 10 de julio- se realizaron 287 encuentros de negocios entre 25 vendedores y 57 compradores de todo el país.

Cocinas encendidas: cocineros, chefs y representantes del más alto nivel en un Gran Banquete Argentino

Todos los años, la mayor feria gastronómica de Argentina sorprende a sus visitantes con nuevas experiencias pero las cocinas en vivo han logrado posicionarse como un clásico dentro de la agenda de actividades destacadas para acercar al público recetas regionales de la mano de reconocidas figuras en la escena nacional.

A lo largo de estas cuatro jornadas consecutivas, las cocinas en vivo de Caminos y Sabores edición BNA recibieron la presencia de más de 40 chefs. Cocina Caminos, ubicada en el Pabellón 5, y Cocina Sabores PSA, en el Pabellón 6, recibieron a Germán Martitegui; Paula Comparatore; Nicolas Tykocki; Martín Molteni; Madame Papin; Felicitas Pizarro; Santiago Giorgini; Dante Liporace; Cristina Rojas Lazarte; Alejandra Temporini; Javier Calamaro y Rodrigo Aguirre; entre otros cocineros.

Felicitas Pizarro dijo presente en esa edición de Caminos y Sabores.



Durante esta edición también se llevaron a cabo dos Jornadas de Jóvenes Gastronómicos de la mano del Chef Guillermo Vanucci, Madame Papin y Almendra en tu cocina; y ciclos diarios de degustación, cata y maridaje ¡Al Gran Queso Argentino! junto a la Asociación Argentina de Fromageliers.

Las llaves del éxito de las nuevas Experiencias del Sabor

Presentes en la feria desde distintas partes del país y con trayectorias más que singulares en sus rubros, las llaves del éxito del Concurso Experiencias del Sabor fueron entregadas con una emotiva ceremonia de premiación a I love mate (Posadas, Misiones) en la categoría Mejor Yerba Mate con palo; a Praderas Neuquinas (Centenario, Neuquén) por la Mejor Miel de Abeja; a Fermier (Suipacha, prov. de Buenos Aires) por el Mejor Queso de vaca pasta semidura; a Cagnoli (Tandil) por el Mejor Salame picado grueso; a Dulce de Leche & Co. (Ciudad de Buenos Aires) por el Mejor Dulce de leche familiar; a Familia Saleme (Sarmiento, San Juan) por el Mejor Aceite de oliva virgen extra; y a Eternal (Potrero de los Funes, San Luis) por el Mejor Gin Argentino.

Las provincias argentinas coparon la gran mesa del aniversario

Desde su creación en 2005, la feria se ha consolidado como un espacio de referencia para el desarrollo de las economías regionales: brindando visibilidad y fomentando el comercio directo, el evento impulsa el crecimiento de pequeños y medianos productores y, a lo largo de sus veinte ediciones, mantiene intacta la esencia que la posicionó como un pilar de la gastronomía y el turismo de nuestro país.

Durante los cuatro días, El Gran Mercado Argentino contó con la presencia destacada y emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero. Con el foco puesto tanto en la riqueza gastronómica como en la promoción turística, los stands diferenciales distinguieron también a pymes y emprendedores, cuyas historias se ven reflejadas en cada propuesta.

Para las provincias que participaron de esta edición impulsando la presencia y visibilización de productores, algunos ya instalados y otros de estreno en el evento, el saldo es más que positivo.

Dante Liporace también mostró su arte.



Bettiana Gabilondo, Subsecretaria de Promoción y Comercio Interior de la Provincia de Rio Negro, contó que la provincia “es una de las pocas provincias que ha participado en todas las ediciones de Caminos y Sabores ininterrumpidamente, lo que demuestra un compromiso con nuestros productores con valor agregado. En esta edición la participación ha sido en conjunto con la provincia de Neuquén bajo el concepto Origen Patagonia, una oportunidad concreta de mostrar lo que tienen, de generar vínculos comerciales, de abrir mercados”.

Por su parte, sobre Origen Patagonia, Marcia Lagos, referente de Valor Agregado a la Producción Primaria del Centro PyME ADENEU -Centro de la Pequeña y Mediana Empresa Agencia Desarrollo Económico de Neuquén-, expresó que se trata de una alianza que “surgió el año pasado cuando los ministros de producción de ambas provincias estuvieron recorriendo Caminos y Sabores”. La propuesta busca fusionar elaboradores, sectores turísticos, cocinas en vivo con chefs y productos locales de ambas provincias.