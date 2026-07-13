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50 min cronometro
Yo Como

Pechuga de pollo al horno: rápido, simple y muy sabroso

Un plato casero por donde se lo mire. De elaboración sencilla y con ingredientes que podemos conseguir sin problema. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

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50 min cronometro
Yo Como

Pechuga de pollo al horno: rápido, simple y muy sabroso

Un plato casero por donde se lo mire. De elaboración sencilla y con ingredientes que podemos conseguir sin problema. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pechuga de pollo deshuesada: 800 gr

papas: 4

morrón rojo: 1

cebolla morada grande: 1

mostaza: 2 cdas.

aceite de oliva: 2 cdas.

salsa de soja: 1/3 taza

jugo de limón: 1

pasta de ají: 1 cdita.

ajo en polvo: a gusto

paprika + orégano + pimienta: a gusto

Preparación

1. En un bol poner la mostaza junto con el aceite de oliva, salsa de soja, jugo de limón, pasta de ají, ajo en polvo, paprika, orégano y pimienta. Mezcla muy bien hasta emulsionar.

2. Poner el pollo en el bol y deja marinar por al menos 1 hora.

3. Colocar el pollo en una bandeja para horno y en el mismo marinado poner la cebolla y papas cortadas. Mezclar muy bien para impregnar los sabores.

4. Horno precalentado, hornea a 200º C por unos 45-50 minutos o hasta que el pollo esté dorado. Servir de inmediato y a disfrutar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

pollo

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