Nicolás Tagliafico mostró su pasión por el dibujo: así son las impresionantes obras que realiza

El lateral de la Selección argentina volvió a sorprender a sus seguidores al compartir nuevas ilustraciones inspiradas en Dragon Ball. El dibujo es una actividad que practica desde hace años y que, según él mismo contó, lo ayuda a liberar la mente y concentrarse.

Más allá de su carrera como futbolista profesional, Nicolás Tagliafico tiene una pasión que ocupa gran parte de su tiempo libre: el dibujo. El defensor del Olympique de Lyon y de la Selección argentina suele compartir en sus redes sociales ilustraciones realizadas por él mismo, muchas de ellas inspiradas en personajes del popular animé Dragon Ball.

Las publicaciones llaman la atención de sus seguidores por el nivel de detalle que aplica en cada obra, estas rápidamente se viralizaron generando cientos de comentarios que elogian su talento.

Un hobby que descubrió durante la pandemia y nunca dejó de practicar

La faceta artística de Tagliafico comenzó a hacerse conocida durante la pandemia de coronavirus. Mientras el fútbol permanecía detenido, el lateral empezó a mostrar sus dibujos en redes sociales y explicó por qué esa actividad se había convertido en una de sus favoritas.

«Uno de mis hobbies favoritos, ayuda a liberar la mente, a concentrarse y enfocarse en una sola cosa«, escribió entonces el campeón del mundo, una frase que resume el lugar que ocupa el dibujo en su vida.

Desde entonces continuó perfeccionando su técnica y hoy comparte tanto dibujos tradicionales como ilustraciones realizadas con herramientas digitales.

Dragon Ball, una de sus grandes inspiraciones

Entre las obras que publicó aparecen personajes icónicos como Piccolo, Vegeta, Freezer, Cell y Majin Buu, todos pertenecientes al universo de Dragon Ball. Incluso, en una transmisión en vivo llegó a dibujar a Vegeta mientras conversaba con sus seguidores y reveló que su objetivo es ilustrar a la mayor cantidad posible de personajes de la serie.

Su fanatismo por el animé también quedó reflejado en distintas publicaciones dedicadas a Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, tras conocerse su fallecimiento.

Una actividad que lo ayuda a desconectarse de la presión del fútbol

Lejos de los entrenamientos, los viajes y la competencia, el dibujo se transformó para Tagliafico en un espacio de tranquilidad.

Diversos estudios sobre bienestar y creatividad sostienen que actividades artísticas como dibujar pueden favorecer la concentración, disminuir el estrés y mejorar el equilibrio emocional. En el caso del defensor argentino, él mismo reconoce que esta práctica le permite relajarse y enfocarse en algo completamente distinto a las exigencias del fútbol profesional.

Así, además de destacarse como uno de los referentes de la Selección argentina, Nicolás Tagliafico demuestra que también tiene un talento fuera de las canchas, donde el lápiz y el papel ocupan un lugar tan importante como la pelota.