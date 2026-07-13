¿El enojo afecta al corazón? Qué revela la ciencia sobre la ira y el riesgo de infarto

El enojo activa en el cerebro mecanismos de defensa que involucran el sistema nervioso y la liberación de hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol.

Uno de los principales trabajos realizados en el mundo sobre este tema es el estudio InterHeart, que recopiló datos de 52 países para identificar factores de riesgo asociados con los ataques cardíacos. Entre los participantes, aproximadamente un tercio de los episodios estuvieron relacionados con factores psicosociales, como el estrés y la depresión.

La evidencia no es nueva. El estudio Cardia (Desarrollo del Riesgo de Enfermedad Arterial Coronaria en Adultos Jóvenes), iniciado en 1983 con más de 5.000 adultos jóvenes de entre 18 y 30 años, ya había demostrado que quienes presentaban altos niveles de ira desarrollaban signos más tempranos de aterosclerosis, un proceso caracterizado por la acumulación de placas en las arterias.

Estos hallazgos impulsaron un campo de investigación que estudia cómo las emociones, el comportamiento y aspectos de la espiritualidad influyen en la salud cardiovascular. Así surgió el concepto de «enfermedad moral», presentado por investigadores de la Sociedad de Cardiología del Estado de São Paulo.

En cardiología, la espiritualidad no es sinónimo de religión. El término describe el conjunto de valores, pensamientos y actitudes que guían la forma en que una persona interpreta las experiencias de la vida y se relaciona consigo misma y con los demás. Cuando ese equilibrio se ve comprometido por la ira o el resentimiento de forma frecuente, pueden producirse cambios fisiológicos que aumentan el riesgo cardiovascular.

Qué ocurre en el cuerpo cuando nos enojamos

El enojo activa en el cerebro mecanismos de defensa que involucran el sistema nervioso y la liberación de hormonas relacionadas con el estrés, como el cortisol.

La exposición continua a estas hormonas interfiere con el metabolismo de los azúcares, las grasas y las proteínas, favorece el desarrollo de la diabetes y contribuye al daño del revestimiento interno de las arterias, un paso importante en el desarrollo de la aterosclerosis.

El corazón comienza a trabajar bajo una estimulación constante. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial se eleva repetidamente y el organismo libera mayores cantidades de hormonas como el cortisol y las catecolaminas.

Con el tiempo, esta sobrecarga favorece cambios que comprometen tanto el músculo cardíaco como los vasos sanguíneos.

Además, el cuerpo comienza a producir más sustancias inflamatorias, que aceleran la formación de placas grasas que estrechan los vasos sanguíneos y dificultan la circulación.

Más riesgos para el corazón

Otro efecto que preocupa a los cardiólogos es la mayor tendencia a la formación de trombos, coágulos capaces de bloquear el flujo sanguíneo y provocar infartos o accidentes cerebrovasculares (ACV).

La liberación frecuente de catecolaminas también aumenta el riesgo de alteraciones del ritmo cardíaco, favoreciendo la aparición de arritmias potencialmente graves.