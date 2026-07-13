Avanzan las obras del Parque Solar de General Pico y una nueva Estación Transformadora para el norte pampeano

El objetivo final es alcanzar 50 MW de potencia instalada en el norte de La Pampa. Foto: gentileza.

En La Pampa se celebró la puesta en marcha primera fila de paneles solares del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico, lo que marca el inicio de su montaje funcional. Con esta etapa superada, comenzará la instalación de los 27.612 paneles solares bifaciales que conformarán la primera fase del proyecto.

El avance fue supervisado por autoridades del gobierno provincial, que también recorrieron las obras de la nueva Estación Transformadora, infraestructura que permitirá incorporar la energía generada por el parque al sistema eléctrico del norte provincial.

La prueba correspondió al denominado «Golden Tracker», la primera fila completamente operativa del parque a cargo de Pampetrol SAPEM, y permitió verificar el funcionamiento integral del sistema, desde el montaje de los módulos fotovoltaicos y el conexionado eléctrico hasta la puesta a tierra, los controles de calidad y las condiciones de seguridad.

La recorrida estuvo encabezada por la presidenta de la empresa, María de los Ángeles Roveda, y el secretario de Energía y Minería de La Pampa, Matías Toso, junto con representantes de la Administración Provincial de Energía (APE), I-COMEX, la Municipalidad de General Pico, la Cooperativa Corpico y las empresas que integran la Unión Transitoria (UTE) responsable de la obra.

Durante la visita también se firmó una adenda al contrato de abastecimiento entre la UTE constructora y la APE, mientras que las autoridades verificaron el avance de la nueva Estación Transformadora, que recibirá la energía producida por el parque y aumentará la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico en el norte de la provincia.

Más de 27.000 paneles y el objetivo de llegar a 50 MW de potencia instalada en la provincia

La primera etapa del Parque Solar Fotovoltaico demandará una inversión superior a 10 millones de dólares, tendrá una potencia instalada de 15 megavatios (MW) y un plazo de ejecución de 11 meses.

El parque estará equipado con 27.612 paneles monocristalinos bifaciales de 630 watts, montados sobre seguidores solares de un eje, tecnología que optimiza la captación de la radiación solar.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la central generará alrededor de 37.236 MWh anuales, energía que se incorporará al sistema eléctrico provincial.

La iniciativa también prevé la contratación de mano de obra y proveedores locales. Además, Pampetrol mantiene abierta la Licitación Pública N.º 1/26 para desarrollar la segunda etapa del parque, que sumará otros 15 MW mediante un esquema de participación público-privada. El objetivo final es alcanzar 50 MW de potencia instalada en el norte de La Pampa.

La presidenta de Pampetrol, María de los Ángeles Roveda, sostuvo que La Pampa «genera confianza a la hora de invertir porque ofrece seguridad jurídica, previsibilidad económica y reglas de juego estables. Desde Pampetrol demostramos que, cuando el sector público conduce con seriedad, el capital privado acompaña y apuesta por proyectos que diversifican la matriz energética y fortalecen la infraestructura eléctrica».

Por su parte, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, afirmó que cada avance «ratifica la decisión política de construir la infraestructura energética que la Provincia necesita para mejorar el abastecimiento eléctrico, incorporar nuevas tecnologías de generación y acompañar el crecimiento productivo».

El secretario también destacó que el Parque Solar de General Pico forma parte del Plan Estratégico de Energía impulsado por la Provincia, que articula «inversión pública, participación privada e innovación tecnológica para consolidar la soberanía energética provincial».